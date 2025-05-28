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GigaChat поможет выбрать профессию и вуз

Подобрать вуз, узнать стоимость обучения, посоветоваться по поводу будущей профессии — это и многое другое старшеклассники, выпускники и их родители теперь могут сделать в Telegram-боте GigaChat. Достаточно зайти в меню, выбрать мини-приложение «Подобрать университет»: в нем есть две вкладки — «Калькулятор вузов» и «Я не знаю, кем хочу стать». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В сервисе «Калькулятор вузов» GigaChat поможет подобрать подходящее учебное заведение — достаточно указать свои баллы по ЕГЭ, выбрать город и профиль обучения. Умный помощник расскажет о вузе, посоветует подходящее направление, сообщит, сколько баллов нужно для поступления на бюджетные и внебюджетные места, и рассчитает стоимость обучения. В подборке доступны более 700 вузов по всей стране.

Если старшеклассник еще не определился с будущей профессией, подойдет консультация ИИ-профориентолога в сервисе «Я не знаю, кем хочу стать». Умный бот поможет подобрать подходящие направления по предметам в школе, хобби или увлечениям, а еще сориентирует по тенденциям последних лет и даст подборку востребованных профессий.

Артем Алешкин, старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка: «У выпускников начинается горячая пора — экзамены в школе, вступительные экзамены в вуз или колледж. Чтобы детям и родителям не пришлось мониторить сайты университетов в поисках нужной информации, мы придумали "Калькулятор вузов" — мини-приложение в Telegram-боте GigaChat. А для тех, кто еще только задумывается о выборе профессии, доступна консультация с ИИ-профориентологом. Надеюсь, что наши сервисы помогут выпускникам правильно выбрать профессию и вуз, а ведь этот выбор во многом определяет жизненный успех».

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