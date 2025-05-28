«Базис» представила Basis SDN — первое полностью российское решение для управления программно-определяемыми сетями

Компания «Базис», российский разработчик экосистемы для управления динамической ИТ-инфраструктурой, выпустила первое в России полностью импортонезависимое решение для организации программно-определяемых сетей — Basis SDN. Продукт переносит управление сетевой инфраструктурой с уровня оборудования на уровень программного обеспечения, упрощая инсталляцию и настройку различных компонентов, а также позволяет администраторам создавать и сегментировать сети внутри организации из единой панели управления.

Basis SDN предназначен для использования в различных отраслях — от телекоммуникаций и финансового сектора до промышленности, транспорта и государственного управления. Решение работает как в экосистеме продуктов «Базиса», так и в прочих виртуальных средах, построенных на открытом гипервизоре KVM.

Кроме того, Basis SDN способствует достижению технологического суверенитета: индустрия идёт по пути стандартизации оборудования, и российские производители коммутаторов полностью разделяют этот тренд — большинство современных отечественных коммутаторов по сути являются стандартными компьютерами x86-архитектуры, именно для таких создавался Basis SDN. Таким образом, новый продукт сможет добавить функциональности отечественным коммутаторов, превратив их в полноценные решения для дата-центров и устранив программную зависимость от импортных производителей.

Basis SDN создавался в партнерстве с компанией Angie Software, основанной инженерами nginx — самого популярного в мире веб-сервера. Разработка стартовала в начале 2024 г., ей предшествовала долгая стадия анализа и проектирования. Объединенная команда «Базиса» и Angie Software насчитывала около сотни специалистов: сетевых архитекторов, инженеров и разработчиков. Новое решение стало частью экосистемы «Базиса» и ответом на давно сформировавшийся запрос рынка на альтернативу недоступным зарубежным продуктам. Ориентиром для разработчиков стала популярная платформа мирового уровня VMware NSX. Уже в первой версии Basis SDN реализовано 80% самого востребованного функционала зарубежного аналога, включая полноценную мультитенантность, микросегментацию и распределенную маршрутизацию.

Basis SDN обеспечивает единую точку входа для управления, конфигурирования и мониторинга виртуальной сетевой инфраструктуры организации. Благодаря этому администратор получает полное представление о состоянии сетей и может оперативно реагировать на любые изменения.

Управление сложными топологиями

Решение поддерживает создание сложных сценариев управления, проектирование сетевой структуры под конкретные задачи, мультитенантность, работу с IPv4 и IPv6-трафиком, что повышает производительность инфраструктуры и расширяет возможности предоставления сервисов.

В Basis SDN реализованы безопасное подключение приложений из нескольких компонентов, а также возможность создания безопасных маршрутов и сетевой изоляции компонентов. Благодаря этому повышается стабильность и защищенность инфраструктуры.

Администратор может создавать и применять правила безопасности как для всей виртуальной среды, так и для определенных групп объектов, сетевых интерфейсов ВМ и пулов IP-адресов. Сегментация виртуальной инфраструктуры позволяет изолировать уязвимые или атакуемые области, а ролевая модель управления доступом снижает внутренние риски. Дополнительная гибкость обеспечена возможностью задавать расписание начала и окончания действия правил безопасности.

Basis SDN обеспечивает высокую пропускную способность между виртуальными сегментами и поддерживает гибкое масштабирование инфраструктуры без перебоев в обслуживании. На случай сбоев предусмотрены штатные механизмы восстановления.

Поддерживаются самые популярные российские операционные системы Astra Linux и «Альт», а также реализована совместимость с оборудованием крупнейших отечественных производителей, таких как Yadro, Aquarius, OpenYard, «Бифорком», БСТ.

«Направление программно-определяемых сетей — одно из самых перспективных на российском рынке инфраструктурного ПО. По прогнозам аналитиков, среднегодовой темп роста сегмента SDN-решений в России к 2031 г. составит 13%, а объем превысит 32 млрд руб. При этом самостоятельного российского SDN на рынке до этого не было представлено, поскольку его разработка требует экспертизы в сетевых технологиях и большого количества ресурсов. Мы понимали, что бизнесу оно необходимо, но такой сложный продукт не создать в одиночку. Поэтому «Базис» объединил усилия с профессиональной командой Angie Software, и спустя год мы видим результат — первое отечественное самостоятельное SDN-решение. Новая разработка не просто стала важной частью продуктового портфеля, она – недостающий элемент нашей экосистемы, которого ждали заказчики и который мы обещали выпустить в 2025 г. Теперь обещание выполнено, и Basis SDN закрывает потребности клиентов в управлении динамической инфраструктурой, а также способствует достижению целей технологического суверенитета нашей страны», — отметил Давид Мартиросов, генеральный директор компании «Базис».