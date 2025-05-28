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Axenix: 42% международных FMCG-компаний в России уже локализовали ИТ-ландшафты

Технологическая консалтинговая компания Axenix провела мини-исследование стратегий локализации международных FMCG-компаний, продолжающих работу в России. Эксперты выяснили, на какой стадии находятся инициативы по локализации, а также по какому из возможных путей идет международный бизнес в таких проектах. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Эксперты Axenix выяснили, что почти 24% иностранных компаний все еще находятся на этапе ожидания — избегают активных действий в области локализации ИТ-ландшафта, принимая все сопутствующие риски. Еще 14% сейчас разрабатывают стратегию импортозамещения ПО, оборудования и ИТ-услуг. 20% компаний уже реализуют наиболее приоритетные меры по локализации. Однако самую большую группу (42%) составили FMCG-производители, которые уже существенно продвинулись по дорожной карте и масштабируют локализованные ИТ-решения.

Аналитики также подсчитали, по какому из путей чаще всего идет бизнес в процессе локализации. Выяснилось, что 50% компаний из выборки сделали выбор в пользу перехода на решения «1С» («1С:ERP Управление предприятием», «1С:Управление холдингом», «1С:ERP. Управление холдингом», либо более узкоспециализированные «:Управление складом», «1С:Документооборот», «1С:Зарплата и управление кадрами» и другие продукты). 20% компаний в разной стадии реализуют проекты SAP Carve-Out (отделения систем SAP российской части бизнеса от материнской компании). Еще 30% пока не приняли решения о способе локализации — либо заняли выжидательную позицию, либо находятся на ранней стадии разработки стратегии.

«В процессе локализации можно выделить четыре большие волны. На первой компании принимают меры, необходимые для выживания, затем работают над повышением операционной эффективности, после чего переходят к реализации конкурентных преимуществ в рамках устойчивого ИТ-ландшафта. Последней стадией становится переход к концепции “умной компании” — полной трансформации бизнес-процессов, при которой технологии и данные становятся ядром бизнеса. Очень немногие компании в России сегодня достигли этой точки», — сказал управляющий директор Axenix Константин Максимов.

FMCG-производители поделились особенностями локализации своих ИТ-ландшафтов. В частности, «Avon Россия», дочерняя компания бразильской группы Natura &Co, поделилась подробностями проекта по локализации в условиях сегментации ИТ-инфраструктуры международного и локального бизнеса. «Локализация остается одним из стратегических направлений для «Avon Россия». Инвестиции в российские технологии – это важный шаг, который делает нас устойчивее, технологичнее и ближе к клиенту. За 15 месяцев мы синхронно запустили семь масштабных проектов цифровой трансформации для восьми бизнес-направлений. В рамках этой работы интегрировали 69 технических потоков и преобразовали ИТ-ландшафт. Сегодня в нем работает более 500 пользователей, обслуживающих заказы покупателей и партнеров Avon», — отметила Надежда Бодрова, руководитель программы проектов ИТ-локализации Avon.

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