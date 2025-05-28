«АЛМИ Партнер» откроет Центр Компетенций на базе Мининского университета

Производитель общесистемного и прикладного ПО «АЛМИ Партнер» откроет Центр Компетенций «АЛМИ Партнер» на базе Мининского университета. В рамках центра в вузе будет организован Инженерный Центр, а также авторизованный Учебный Центр по продуктам компании. Кроме того, студенты вуза смогут проходить стажировку и практику в компании. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер».

В 2024 г. Мининский университет вошел в качестве кандидата в программу стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» с проектом по повышению качества естественно-научного образования в стране, и сотрудничество с «АЛМИ Партнер» позволит усилить инженерную подготовку студентов вуза и обеспечить освоение практических навыков.

Поддержка «АЛМИ Партнер» позволила Мининскому университету полностью перейти на российское ПО с существенной экономией средств, которые могут быть направлены на улучшение образовательного процесса. Следующим шагом станет создание Центра Компетенций «АЛМИ Партнер» на базе НГПУ им. К. Минина.

«Летом 2025 г. "АЛМИ Партнер" запускает программу учебных стажировок для наших студентов, в частности, учащиеся с факультета информационных технологий смогут проходить производственную и дипломную практику в компании на реальных проектах. Сейчас мы активно развиваем, помимо педагогических, инженерные направления, и для нас дать именно практические компетенции в консорциуме с промышленными партнерами – основная задача», — отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

«Прохождение всех видов учебной практики на настоящих задачах в условиях текущих проектов компании совместно с нашими инженерами позволит решить сложнейшую задачу в повышении уровня готовности выпускников ВУЗа к реальной работе в ИТ индустрии с минимальным временем адаптации. Мы ставим перед собой цель добиться внедрения при содействии Минцифры и Минобразования так называемой "сквозной стажировки" студентов ИТ специальностей на протяжении всех 4–6 лет обучения в ВУЗе вместо существующих сейчас кратковременных стажировок по 2–4 недели, что позволит получить уже к концу бакалавриата ИТ специалистов с опытом работы достаточным для уверенного вхождения в любой проект, в любую команду. Это поможет решить проблему кадрового голода в ИТ. Кроме того, наиболее способные студенты после стажировки смогут рассчитывать на предложение работы в штате нашей компании, или в штате Центра компетенций», — сказал Михаил Лебедев, председатель правления ГК «АЛМИ».

Ранее был подписан договор об открытии авторизованного Учебного центра по продуктам «АЛМИ Партнер» на базе НГПУ. Далее планируется создание Инженерного центра «АЛМИ Партнер». Специалисты центра, студенты и сотрудники Мининского университета совместно с инженерами «АЛМИ Партнер» будут участвовать в разработке и сопровождении программных продуктов, а также решении актуальных инженерных задач на договорной основе, что безусловно будет способствовать росту профессионального уровня студентов ИТ факультета Мининского университета.