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Всех заменит ИИ? Главные страхи российских удаленщиков

Аналитики сервиса Stape провели исследование и выяснили, с какими проблемами чаще всего сталкиваются работники в России. По данным опроса, более половины респондентов испытывают беспокойство на работе: 26% респондентов признались, что у них есть серьезные причины для переживаний, а 39% отметили небольшие опасения. Лишь 30% сотрудников чувствуют себя спокойно. Об этом CNews сообщили представители Stape.

Каждый десятый работник переживает, что его заменит искусственный интеллект или более молодые сотрудники-зумеры (15%). Также россияне боятся увеличения нагрузки без повышения зарплаты (45%), угрозы сокращения (20%), несправедливой оценка труда (22%) и задержки зарплаты (15%).

Каждый день под давлением

Каждый пятый респондент сталкивается с проблемами на работе ежедневно, а 41% — несколько раз в неделю. При этом больше половины работников (57%) предпочитают просто терпеть, не пытаясь решить ситуацию. Лишь пятая часть россиян ищет новое место для трудоустройства, а 8% обращаются за помощью к психологу.

Новые требования, но не новые возможности

За последние три месяца 63% сотрудников получили дополнительные проекты, а 51% — столкнулись с ужесточением требований. При этом только 10% респондентов отметили повышение зарплаты, а 5% — рост в должности. Каждый пятый работник сообщил об отмене удаленного режима и возвращении в офис.

Стресс на «семерке»

Средний уровень напряжения оценивается в 6,5 баллов из 10. Самый популярный ответ — 7 баллов (19% опрошенных), а каждый десятый работник живет в состоянии "девятки" — близкой к критической. Первый и второй уровень выбрали лишь 2% и 3% респондентов соответственно.

Что нужно для спокойствия

Главный запрос — повышение заработной платы (35%). Четверть работников хочет гарантий сохранения места, а 20% — улучшения условий труда. При этом 10% респондентов признались, что им не хватает поддержки коллег.

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