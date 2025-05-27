CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Orion soft: крупный бизнес назвал главные вызовы при внедрении контейнеризации

Компания Orion soft, разработчик инфраструктурного программного обеспечения для Enterprise-бизнеса, представила данные опроса компаний о перспективах внедрения контейнеризации. Заказчики назвали основные вызовы, с которыми сталкиваются: сложности в обеспечении централизованного управления и безопасности, распределение нагрузки в командах. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

В опросе приняли участие представители 105 Enterprise-предприятий энергетического и нефтегазового сектора, государственных компаний, промышленности, ритейла, телекома, финансовой и страховой отраслей с годовой выручкой от 10 млрд рублей.

70% опрошенных компаний отметили, что в ИТ-ландшафте их компаний есть приложения, развертываемые в контейнерах. При этом 43% участников отметили существенное увеличение доли таких приложений в своей ИТ-инфраструктуре за последние два-три года. 30% сообщили, что в их ИТ-инфраструктуре доля контейнеризированных приложений выросла незначительно. 27% участников исследования не зафиксировали изменений в этом направлении.

При этом 93% опрошенных представителей компаний согласны с тем, что в будущем доля контейнеризированных приложений на рынке и в ИТ-инфраструктурах будет расти.

Опрос также выявил три ключевых вызова, с которыми сталкивается Enterprise-сегмент при внедрении платформ для развертывания и эксплуатации контейнеризированных приложений. Главной трудностью 48% участников назвали сложность организации централизованного управления контейнерными средами, которая приводит к несогласованности настроек между подразделениями, разрозненности конфигураций, увеличивает время реагирования на инциденты.

Второй вызов, который отметили 42% участников, — управление безопасностью приложений в контейнерах: не все доступные решения обладают инструментами для этого.

Третьим часто встречающимся вызовом стал организационный фактор: 28% респондентов указали на размытую зону ответственности между командами, конфликт приоритетов между разработчиками, инженерами по эксплуатации и ИТ-администраторами.

«Чем больше контейнеризированных приложений в ИТ-инфраструктуре компании, тем сильнее она нуждается в системе их оркестрации. Управлять сотнями контейнеров без нее становится слишком ресурсозатратно. Многие рассматривают для управления контейнерными средами Open Source Kubernetes. Однако по мере роста масштабов внедрения организации сталкиваются с существенными ограничениями этого инструмента. Он эффективно решает задачи запуска контейнеров, поддержания их состояния и масштабирования, но не может обеспечить комплексный мониторинг состояния кластеров, полноценное логирование, управление безопасностью на всех уровнях, не предоставляет хранилище и бэкап, инструменты CI/CD и другие. Результаты опроса свидетельствуют о растущем спросе на полноценные контейнерные платформы, прежде всего в отраслях с высокими требованиями к надежности: финансовом секторе, телекоммуникациях и государственных структурах. Именно расширенная функциональность таких решений позволяет организациям эффективно преодолевать обозначенные выше проблемы и максимально выгодно использовать ресурсы. Платформа контейнеризации “из коробки”, в среднем по рынку, окупается в течение примерно двух лет», — сказал Максим Морарь, лидер Nova Container Platform в Orion soft.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как работают цифровые инструменты в госсекторе: опыт Липецкой области

От $10 до бесконечности. Опубликован прейскурант хакерских услуг в России и за рубежом

Николай Савушкин, «Яндекс»: Рекомендательные системы моделируют поведение людей

Samsung отказалась от российских золота, вольфрама и тантала, нужных в производстве дисплеев. Неизбежен рост цен на iPhone и устройства Samsung

Электронная подпись: как работать бизнесу в новых реалиях

В России создается новая стратегия защиты транспорта от киберугроз. Существующие решения морально устарели

Конференции

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Гиганты экрана: самые большие телевизоры, которые можно купить

Самые умные гаджеты для кухни: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153