МТС оцифровала туристическую жемчужину Канского района

МТС сообщает о расширении сети в Канском районе Красноярского края, благодаря чему интернет-скорости выросли в селе, имеющем интересную историю. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили телеком-оборудование в селе Анцирь. В нескольких километрах от населенного пункта находятся туристические жемчужины Канского района — природный памятник «Анцирские дачи» и «народный» соленый источник в урочище Арапкан. В 20 км от села можно обнаружить и древнейшее реликтовое растение эфедра — оно пережило ледниковый период и является одним из предков современных хвойных пород.

В результате проведенных работ новое качество связи МТС стало доступно более 1000 жителей Канского района — они смогут с большим комфортом смотреть фильмы и сериалы, работать из дома, использовать сервисы видеосвязи, а также узнают еще больше интересных фактов о своей малой родине.

Тысячелетия назад на месте будущего села Анцирь проживали котты — древнейшие обитатели Сибири. Они селились на наиболее выгодных и плодородных землях и вели кочевой образ жизни, а традиционным жилищем коттов были переносные чумы, крытые берестой. Племена занимались таежной охотой, речным рыболовством и собирательством, а таежное оленеводство продолжало оставаться для них незнакомым занятием несмотря на близкое соседство с оленными эвенками и камасинцами. Известно, что единственным домашним животным у них оставалась собака. Жизненный уклад коттов изменился с появлением в местах их кочевий русских поселений.

«Уже во второй половине XVIII века численность канских коттов значительно сократилась — как в результате ассимиляции коттов, так и вымирания из-за распространения инфекционных заболеваний. Уже к середине XIX века канские котты фактически перестали существовать как отдельный этнос. Они были ассимилированы русскими, бурятами, а самые последние из них — камасинцами. Растворившись в иноязычной среде других народов Южной Сибири, котты не успели стать объектом для всестороннего научного исследования. Вместе с ними ушел в прошлое их уникальный язык — от древнейшей сибирской народности остались только топонимы. Артефактов и экспонатов в нашем музее нет, и вряд ли они где-то сохранились. Большинство коллекций, которые собирали этнографы, пропали или сгорели», — сказал Михаил Баташев, этнограф, научный сотрудник Красноярского краевого краеведческого музея.

«В Красноярском крае множество ярких и самобытных деревень и сел, имеющих богатую и интересную для изучения историю, которую важно вовремя сохранить. В наше время мы имеем такую возможность. С помощью современных технологий археология обрела новую жизнь в цифровом формате — например, на базе сети МТС специалисты на местах смогут воспользоваться сервисами для 3D-сканирования сохранившихся находок и занесения информации в базы данных для последующего изучения. В будущем было бы интересно создать цифровую карту, где будут саккумулированы сведения обо всех памятниках археологии, исследованных в Красноярском крае», — отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

В настоящее время в селе Анцирь проживает более 1000 человек, работают школа, детский сад, дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт.