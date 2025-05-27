Hello I/O получила новое имя – «Фиджитех»

Компания Hello I/O, российский разработчик иммерсивных решений, объявила о ребрендинге и смене названия на «Фиджитех» («Фиджитал Технологии»). Обновление фирменного стиля стартовало в начале 2025 г. и отражает стратегическое развитие компании. Об этом CNews сообщили представители «Фиджитех».

Решение о смене названия связано с необходимостью создания более четкого и узнаваемого корпоративного образа, который точно отражает специализацию компании на стыке физического и цифрового миров.

«Мы были первопроходцами в применении термина "фиджитал" на российском рынке — как синергии реального и виртуального пространств. К сожалению, бренд Hello I/O часто вызывал сложности в восприятии и произношении. Новое название «Фиджитех» не только легко запоминается, но и точно передает суть нашей работы: создание технологий, стирающих грань между физическим и цифровым», — сказал Максим Яхонтов, генеральный директор компании.

С момента основания в 2012 г. компания реализовала более 500 проектов на трех континентах, став мировым лидером по количеству открытых мультимедийных парков. В команде «Фиджитех» сегодня работает более 100 специалистов разных профилей, формирующих новую культуру взаимодействия человека с цифровой средой. Ключевые направления включают разработку мультимедийных инсталляций, интерактивных проекций и создание иммерсивных пространств, среди которых выделяются выставка «Океан Юрского Периода», музей городского планирования Шэньчжэня, «СоюзМультПарк» и проект «Алиса. Возвращение в страну чудес», привлекший более 2 млн посетителей в 12 странах.

«Фиджитех» предлагает комплексные решения от разработки концепции до сервисного обслуживания, а уникальная методология компании позволяет сократить время реализации проектов на 40% по сравнению со среднеотраслевыми показателями.

«За каждым нашим проектом стоит не только развлекательная, но и философская, образовательная составляющая. Самое ценное в нашей работе — возможность предложить людям то, чего они еще никогда не видели, стереть грань между материальным и виртуальным мирами», — сказал Яхонтов.