Health & Nutrition при поддержке GlowByte оптимизирует поставки молочной продукции с помощью VK Process Mining

Компания Health & Nutrition провела анализ цепей поставок молочной и другой скоропортящейся продукции. В результате удалось найти способы доставлять товары быстрее и дольше сохранять свежесть продуктов, выявлять скрытые возможности процесса и особенности, влияющие на остаточный срок свежести, а также определять пути оптимизации. Проект реализован ИТ-интегратором GlowByte с использованием платформы процессной аналитики VK Process Mining. Об этом CNews сообщили представители GlowByte.

Остаточный срок свежести в FMCG является критическим показателем для управления цепями поставок и товарными запасами. Для Health & Nutrition этот критерий также является стратегическим инструментом обеспечения качества, поддержания репутации бренда и оптимизации бизнес-процессов.

Критичность показателя обусловлена рядом факторов. В первую очередь, большинство продуктов Health & Nutrition относится к скоропортящимся: срок годности молочных продуктов составляет от 14 до 30 дней. При этом свежесть продукции – это ключевой элемент позиционирования Health & Nutrition как производителя, у которого 90% производимой продукции относится к категории здорового питания.

Кроме того, компания следит за соблюдением строгих требований регуляторов к молочной продукции и детскому питанию, международных стандартов качества и безопасности пищевых продуктов, а также работает над непрерывным поиском минимизации потерь и повышением наблюдаемости сложной цепи поставок между 12 заводами и складами, территориально охватывающими всю страну.

В настоящее время Health & Nutrition управляет и контролирует процесс поставки с использованием операционных систем и BI-отчетности. При этом в компании также используется инструмент VK Process Mining – для ежедневного мониторинга на складах. В рамках проекта команда GlowByte должна была доказать гипотезу о том, что Process Mining позволит выявить скрытые возможности оптимизации процесса поставки.

В результате анализа было установлено, что в цепях поставок, где ключевую роль играют последовательность операций, временные рамки и взаимодействие участников, VK Process Mining обеспечивает более глубокое понимание фактических процессов по сравнению с традиционными BI-инструментами. Такие выводы удалось получить благодаря отображению большего количества данных о реальных процессах, в то время как BI показывает только заранее определенные метрики.

Варвара Бердюженко, руководитель проекта, Health & Nutrition: «В компании H&N Process Mining ранее уже успешно применялся для анализа складских операций. Учитывая этот позитивный опыт, в рамках POC мы попробовали с помощью этой технологии проанализировать цепь поставок в компании в целом. Process Mining позволил очень наглядно и детально визуализировать перемещение продукта с момента выпуска с завода и до отгрузки клиентам. Мы смогли по-новому взглянуть на этот процесс, обнаружить области для оптимизации и снижения потерь готового продукта даже на ограниченном количестве – примерно из 10% ассортиментной матрицы. Мы увидели, что технология Process Mining помогает находить «узкие места» в цепочке перемещений, где есть возможность увеличить сервис для клиентов, снизить списания, повысить свежесть продукта и оптимизировать товарные запасы. Полученные результаты однозначно подтверждают ценность и пользу применения Process Mining в цепи поставки».

Кроме того, с помощью Process Mining за счет визуализации точной последовательности и взаимосвязи событий в цепи поставок удалось разработать уникальный подход к анализу параллельных маршрутов движения товара. Пилотный проект продемонстрировал, как одна партия товара может одновременно перемещаться по множеству маршрутов от производства до конечного клиента через различные региональные склады.

«В ходе POC мы с коллегами отметили значительную гибкость инструмента, которая достигается за счет фокуса Process Mining на анализе последовательности действий. С его помощью можно быстро погрузиться в детали и отсмотреть полную цепочку перемещений по продукту или партии товара, которые вызвали вопросы, проверить, на каком этапе были проблемы или произошли задержки в логистике. Анализировать можно как отдельные цепочки, так и цепочки, сгруппированные по определенным признакам», – сказала Варвара Бердюженко.

В ходе анализа выяснилось, что только 23% логистических цепочек укладываются в ожидаемый срок (примерно четверть времени от заявленного срока годности), а у остальных 77% цепочек найден существенный потенциал для оптимизации и более глубокой проработки.

Основным наблюдением стал факт превышения страховых запасов в 53% случаев, при этом выяснилось, что более половины превышений характерны для определенного типа товара, где срок хранения оказывался до двух раз дольше ожидаемого.

Виктория Краснова, директор по цифровизации, GlowByte: «В рамках пилота мы смогли определить топ направлений для более глубокого анализа: скорость перемещения транспорта с выявлением причин задержек, а также исследование полной пропускной способности склада для определения узких мест и факторов, влияющих на эффективность работы. В рамках развития проекта и получения новых результатов возможно расширение скоупа – масштабирование анализа на оставшиеся 90% SKU».

Александр Вилкул, директор продукта VK Process Mining: «VK Process Mining создавался как инструмент, который не просто отражает процессы, а помогает их понимать и трансформировать. Мы рады, что наша платформа помогает таким компаниям, как Health & Nutrition, находить реальные точки роста в сложных цепях поставок. Благодаря процессной аналитике становится возможным увидеть полную картину — включая вариативность маршрутов и реальные отклонения от ожидаемого сценария, которые остаются за пределами фокуса традиционных методов анализа. Это открывает принципиально новые горизонты для управления операционной эффективностью».