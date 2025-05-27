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Агропромышленный холдинг «Сибагро» внедрил Directum RX за два месяца

С помощью системы в «Сибагро» оптимизировали работу с документами. За два месяца на no-code команда проекта настроила в Directum RX ключевые процессы и обучила пользователей работе в системе и мобильном приложении Directum Jazz. Об этом CNews сообщили представители Directum.

«СПК Софт», партнер Directum, внедрил систему Directum RX в «Сибагро». Для строительных проектов агропромышленному холдингу требовалось в минимальные сроки настроить формализованный и надежный способ ведения документации. Компания выбрала Directum RX благодаря возможности внедрения за счет no-code-настройки. Решающими факторами также стали интеграция с другими системами, удаленный доступ через мобильное приложение.

Планировалось завершить установку и настройку за неделю. Но заказчику потребовалось вручную переносить документы в новую систему, потому что раньше они хранились в веб-приложении. В результате работы по настройке продлились две недели.

За это время команда: создала в системе организационную структуру компании, занесла информацию о сотрудниках; настроила модули, нужные виды документов, журналы регистрации; организовала обмен с контрагентами через интеграцию с «Контур.Диадок»; внедрила приложение Directum Jazz, чтобы сотрудники могли работать с документами и заданиями вне офиса.

Также команда адаптировала модуль «Совещания» под бизнес-процессы клиента. Вместо шаблона для выдачи поручений была разработана отдельная вкладка «Поставленные задачи» и новый отчет «Печатная форма протокола».

Чтобы сотрудники могли быстро адаптироваться к новой системе, для них организовали обучение и провели консультации по использованию мобильного приложения Directum Jazz. Весь проект внедрения занял два месяца.

В будущем «Сибагро» готовится провести интеграцию с системой «1C», чтобы загружать из нее в Directum RX информацию об оплате, и с системой управления проектами, чтобы синхронизировать бизнес-процессы. Будет оптимизирована работа с документацией по строительству: хранение листов, комплектов, визирование, простановка штампов.

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