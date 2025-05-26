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«Завод Роботов» и «СберЛизинг» анонсируют программу лизинга серийно выпускаемых промышленных роботов-манипуляторов

ООО «Завод Роботов» и АО «Сбербанк Лизинг» анонсируют старт программы лизинга (аренда с правом последующего выкупа) серийно выпускаемых промышленных роботов-манипуляторов RusRobot различной грузоподъемности. Об этом CNews сообщили представители RusRobot.

Роботизация производственных мощностей с помощью программы лизинга позволит отечественным компаниям приобретать промышленных роботов на еще более выгодных условиях и нивелирует все возможные сложности с получением кредитов.

По условиям программы «СберЛизинга», сделка по приобретению промышленных роботов RusRobot не требует залога, ее можно совершить онлайн, с авансовым платежом от нуля. Механизм будет являться дополнительным инструментом поддержки отечественных производителей и потребителей робототехники.

Лимит финансирования на приобретение роботов по указанной программе составляет 400 млн руб. со сроком до семи лет, что позволит плавно перейти на новый технологический уклад предприятиям из любых отраслей промышленности.

«Роботизация производств на основании отечественных решений не только повышает конкурентоспособность предприятия и кратно увеличивает производительность труда, но и является залогом безопасности производственных процессов. Только разработанные и произведенные в России роботы с проприетарным ПО могут обеспечить суверенитет и технологическое лидерство как отдельно взятого предприятия, так и страны в целом», – отметил основатель ООО «Завод Роботов» и генеральный директор ПАО «ЧКПЗ» Андрей Гартунг.

«Завод Роботов» – серийный производитель промышленной робототехники, в частности, шестиосевых промышленных роботов-манипуляторов марки RusRobot грузоподъемностью 60 и 120 кг для различных типов промышленного применения. В апреле 2025 г. модель RusRobot RR-120-2900 прошла комплексную экспертизу и была включена в реестр российской промышленной продукции. Грузоподъемность изделия составляет 120 кг и позволяет заменить сложный и опасный труд человека в различных отраслях промышленности. Робот уже поставляется на критически значимые для страны предприятия, обеспечивая их технологический суверенитет. В ближайшее время такую же экспертизу пройдут и другие позиции модельного ряда RusRobot. Программное обеспечение, используемое для управления роботами RusRobot, также разработано в стране (специалистами ООО «Русский Робот») и включено в реестр отечественного ПО Минцифры России.

Даниил Харин, начальник управления Департамента корпоративного бизнеса АО «Сбербанк Лизинг»: «Новая партнерская программа СберЛизинга и «Завода Роботов» делает приобретение промышленных роботов проще и доступнее. Так, покупка роботов RusRobot сейчас возможна с авансом от нуля и без залога. В условиях конкуренции повышение производительности является ключевым фактором развития компаний. Перед бизнесом стоят задачи обновления производственных мощностей и перехода на новый технологический уклад. Это является стратегической задачей партнерства СберЛизинга и «Завода Роботов»».

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