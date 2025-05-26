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В розничной продаже появился массовый смартфон AQ Phone M11 на базе российской мобильной операционной системы «Ред ОС М»

«Ред Софт», российский разработчик ПО и оборудования, и компания «ТП Лабс», российский производитель мобильных решений полного цикла, сообщили о старте продаж смартфона AQPhone M11 на базе мобильной операционной системы «Ред ОС М». Новинка впервые предоставляет широкой аудитории доступ к российской мобильной операционной системе с нативной поддержкой приложений Android и Linux, которая успешно работает без сервисов GMS (Google Mobile Services), легко превращает смартфон в настольный ПК и обеспечивает высокий уровень защиты информации.

Производство AQPhone M11 происходит под контролем российских инженеров «ТП Лабс», а мобильная операционная система «Ред ОС М» является полностью российской разработкой на базе проекта AOSP с компиляцией всех библиотек на серверах «Ред Софт», и входит в реестр российского ПО Минцифры России (№19638 от 18 июня 2023 г.). Все это делает возможным использование нового устройства, в том числе госорганами и компаниями с госучастием.

«Ред ОС М» отличается от других мобильных ОС тем, что сочетает в одном устройстве два режима работы: мобильный и настольный. В мобильном режиме пользователи получают привычный интерфейс и высокую производительность за счет запуска приложений Android без эмуляции. В настольном режиме устройство работает в режиме Red OS Mode, позволяет подключить мышь, клавиатуру и дисплей (при помощи кабеля или по беспроводному протоколу Wireless Display), а также пользоваться Linux-приложениями.

AQPhone M11 – это полностью готовое к работе персональное устройство, которым можно пользоваться сразу из коробки. Смартфон изначально оснащен предустановленным ПО в соответствии с распоряжением Правительства РФ № 1972-р от 25 июля 2024 г., а также проверен на совместимость с российскими облачными сервисами и бизнес-приложениями. Новинка гарантирует безопасное хранение данных и защищенную передачу информации. AQPhone М11 позволяет использовать широкий спектр привычных приложений для работы с документами, изображениями, картами, а также все основные отечественные экосистемные продукты, включая решения «Яндекс», VK, «Сбер» и других поставщиков.

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AQPhone M11 представляет собой смартфон, выполненный на базе платформы MediaTek Helio P35 со встроенным 8-ядерным процессором. Доступная для продажи модель обладает IPS-экраном с диагональю 6,67 дюйма. Устройство комплектуется 8 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти с возможностью расширения дополнительной microSD-картой. Приобрести AQPhone M11 от «ТП Лабс» с мобильной операционной системой «Ред ОС М», а также узнать подробные характеристики устройства можно на портале HighScreen.

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