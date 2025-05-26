«Удоканская медь» внедрила EAM-систему управления активами «1С:ТОиР Корп» от Деснола

Компания «Деснол», российский центр практической экспертизы по цифровой трансформации ТОиР, завершила проект автоматизации процессов управления активами с помощью «1С:ТОиР Корп» на горно-металлургическом комбинате «Удоканская медь». Этот проект стал первым шагом к построению комплексной цифровой системы управления стоимостью владения производственными активами предприятия для обеспечения оптимальных затрат и бесперебойной работы оборудования горно-металлургического комбината в экстремальных климатических и геологических условиях. Об этом CNews сообщили представители «Деснол».

Проект автоматизации процессов технического обслуживания и ремонта (ТОиР) оборудования шел параллельно со строительством новых мощностей комбината, что позволило сразу включать в единый информационный контур всех сотрудников и вновь вводимые активы предприятия. В рамках проекта «Деснол» учел специфику непрерывного производственного цикла горно-металлургического комбината, а также ключевые особенности эксплуатации оборудования в условиях территории Крайнего Севера.

В этих условиях, а также c учетом удлиненной транспортной логистики (предприятие использует в основном железнодорожный транспорт) необходимо максимально точно планировать своевременную поставку запасных частей, чтобы избежать удорожания доставки материалов авиатранспортом, снизить затраты на приобретение оборудования и обеспечить бесперебойную работу горно-металлургического предприятия. Также требуется качественная система учета простоев и причин возникновения неисправностей, ключевых показателей эффективности (таких как КТГ и MTBF) с привязкой к объективным данным по наработке и состоянию оборудования.

Для реализации этих задач требовалось создать единый ИТ-ландшафт управления производственными активами, который бы собрал в едином контуре всю необходимую информацию о составе и классификации оборудования, технических характеристиках, материальном обеспечении и паспортных данных. В результате проекта создана единая база данных оборудования, включающая 77,5 тыс. потенциальных объектов ремонта и 3,9 тыс. технологических карт. Автоматизирован полный цикл ремонтных работ — от подачи заявки до подписания актов выполненных работ. Экономический эффект от внедрения проявился уже в первые месяцы эксплуатации: время подготовки бюджетных данных сократилось на 80%, трудозатраты на поиск информации об оборудовании уменьшились на 25%, а скорость обработки ремонтных заявок выросла на 54%.

«Я всегда относился к «1С:ТОиР» не как к системе управления ТОиР, а как к системе управления стоимостью владения производственными активами. Любому собственнику, акционеру или генеральному директору важно понимать эффективность работы предприятия и видеть прозрачную картину по той затратной части, которая влияет на маржинальность бизнеса, — отметил Михаил Котлубаев, руководитель направления развития ERP дирекции по информационным технологиям УК «Удоканская медь». — Когда мы видим частоту проведения планово-профилактических мероприятий и узкие места в работе оборудования, понимаем, как минимизировать или предотвратить риски отказа, то можем эффективнее управлять затратной частью и обеспечивать бесперебойную работу горно-металлургического предприятия в условиях экстремального климата и связанных с этим сложностей в оперативной поставке и оптимизации затрат на закупку запасных частей».

Особенности интеграций

Система «1С:ТОиР Корп» была адаптирована под специфику горно-металлургического производства «Удоканской меди». Для критически важного оборудования, включающего дробильные установки, мельницы ПСИ и флотационные машины, специалисты «Деснола» разработали комплекс кастомизированных решений. Внедрены уникальные алгоритмы прогнозирования поломок быстро изнашиваемых компонентов (футеровок, подшипников и сит грохотов), что позволило значительно повысить точность планирования замен. Особое внимание было уделено учету агрессивного воздействия медного концентрата на оборудование.

Проект предусматривал комплексную интеграцию с корпоративными системами предприятия для создания единого информационного пространства управления активами. С системой «1С:ERP. УХ» организован обмен данными о плановой потребности в материалах для ремонтов, фактических затратах на ТОиР и услугах подрядных организаций, что позволило автоматизировать формирование заказов на внутреннее потребление и документов «Плановая потребность».

Интеграция с «1С:ЗУП» обеспечила актуальные данные о сотрудниках ремонтных служб, включая учет рабочего времени, трудозатрат и квалификации персонала, с синхронизацией штатного расписания и сменных графиков работы. Для управления автотранспортом с помощью интеграции «1С:ТОиР Корп» с «1С:УАТ» реализован учет наработки самоходной техники, контроль ее технического состояния и автоматическое планирование ТО на основе межсервисных интервалов, что особенно важно для обслуживания карьерных самосвалов и бульдозеров.

Ключевое значение имела интеграция «1С:ТОиР Корп» с АПиХД, обеспечивающая передачу фактических показателей работы оборудования, учета простоев и параметров эксплуатации. Это позволило автоматизировать создание ремонтных заявок при авариях и актуализировать графики ППР с учетом реальных производственных условий и процессов.

В планах

Проект автоматизации процессов управления ТОиР стал первым шагом на пути к построению комплексной цифровой системы управления стоимостью владения производственными активами предприятия для обеспечения оптимальных затрат и бесперебойной работы оборудования горно-металлургического комбината (ГМК) в экстремальных климатических и геологических условиях. Всего проект включает пять этапов, рассчитанных на пять лет реализации.

В перспективе «Удоканская медь» планирует создать единую экосистему управления активами, в контур которой также войдут данные систем диспетчеризации, метрологической службы и мобильного приложения для учета показателей эксплуатации и данных, полученных в результате осмотров оборудования. В планах запустить интеграцию «1С:ТОиР Корп» с системой охраны труда и АСУ ГР. Проект предусматривает внедрение RCM-подхода (Reliability-Centered Maintenance) для контроля и обеспечения надежности критически важного оборудования горно-обогатительного комплекса. На завершающем этапе всего проекта планируется внедрить технологии искусственного интеллекта для предиктивной аналитики.