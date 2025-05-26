Студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана учатся работать в ОС «МСВСфера» 9 от «Инферит»

Студенты кафедры «Информационная безопасность» МГТУ им. Н.Э. Баумана изучают основы работы российской ОС «МСВСфера» 9 от «Инферит» (ГК Softline) в рамках лабораторных работ по курсу «Операционные системы». Практические занятия, нацеленные на реальную подготовку молодых специалистов к рынку труда, дают им возможность попробовать настроить и протестировать функции защиты ОС от несанкционированного доступа к информации. Сотрудничество соответствует фокусу ГК Softline на внедрении цифровых решений в вузы и является шагом в поддержке практико-ориентированного образования в области ИТ. Об этом CNews сообщили представители Softline.

ОС «МСВСфера» 9 – это отечественное решение корпоративного класса для пользователей ПК, созданное ИТ-вендором «Инферит». Продукт входит в экосистему «Инферит», которая объединяет инструменты для построения и управления ИТ-инфраструктурой: от серверного оборудования и облачных платформ до FinOps и информационной безопасности. Решения вендора соответствуют требованиям законодательства и поддерживают технологический суверенитет российских компаний.

Операционная система разработана на ядре Linux и является полноценной альтернативой таким зарубежным ОС, как Windows и MacOS. «МСВСфера» включена в единый реестр Минцифры – подходит как для государственных, так и коммерческих организаций.

На базе продукта от «Инферит» студенты курса «Операционные системы» МГТУ им. Н.Э. Баумана учатся практической работе со средствами защиты: настраивают их, включают/выключают, меняют конфигурации, анализируют их работу и отслеживают эффективность при попытках несанкционированного доступа к информации. В дальнейшем эти навыки помогут молодым специалистам настраивать ОС на ядре Linux так, чтобы работа пользователей в них была совершенно безопасной.

В 2024-2025 учебном году обучение на операционной системе «МСВСфера» 9 прошли более 100 студентов вуза. По итогам программы они освоили следующий функционал ОС: идентификацию и аутентификацию, управление доступом, регистрацию событий безопасности, ограничение программной среды, изоляцию процессов, защиту памяти, контроль целостности и фильтрацию сетевого потока. Также изучили функционал по защите информации в средствах контейнеризации и виртуализации, входящих в ОС «МСВСфера» 9.

Все это так или иначе пригодится молодым специалистам в будущей профессиональной деятельности. Выйдя на рынок, они смогут продемонстрировать большую гибкость к запросам работодателей, нежели другие соискатели, так как уже будут иметь реальный опыт работы с российской операционной системой и ее функционалом по безопасности. Сегодня решения семейства ОС «МСВСфера» от «Инферит» применяются более чем в 100 государственных и коммерческих компаниях – в промышленности, логистике, научных, медицинских и образовательных учреждениях. Это и есть потенциальные работодатели выпускников кафедры «Информационная безопасность» МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Уже сейчас студентов технического университета готовят к тому, что через несколько лет большинство игроков российского рынка вне зависимости от отрасли перейдут на отечественное ПО. А значит, им потребуются высококвалифицированные специалисты по информационной безопасности, которые смогут обеспечить построение защищенных, стабильных и эффективных ИТ-инфраструктур с высоким уровнем производительности и отказоустойчивости.

«Задача нашей кафедры, как глобально и вуза, – выпускать конкурентоспособных технических специалистов, компетенции которых соответствуют актуальным запросам рынка и индустрии. Разрабатывая для студентов программы прикладной подготовки, мы стремимся к созданию качественной практико-ориентированной образовательной базы, которая даст уверенный старт нашим выпускникам в карьере», – сказал Михаил Басараб, заведующий кафедрой «Информационная безопасность» МГТУ им. Н.Э. Баумана.

«Наша задача – обеспечить молодое поколение самым современным оборудованием и программным обеспечением для качественного обучения. Взаимодействуя с МГТУ им. Н.Э. Баумана, мы выстраиваем кадровый базис технологического суверенитета и выпускаем на рынок высококвалифицированных ИТ-специалистов, готовых к новым ИТ-вызовам», – отметила Ирина Назаренко, директор «Инферит ОС».

«Обучение информационной безопасности на российской ОС, на самом деле, отвечает интересам не только наших студентов, как будущих соискателей, но и работодателей. Помимо того, что “Инферит” развивает экосистему из семи направлений: от техники и ОС до облаков, FinOps и инвентаризации ИТ-активов, – он проводит обучение по ним. Это в перспективе позволяет работодателям экономить на обучении, нанимая к себе уже подготовленных молодых специалистов», – сказал Максим Фокин, старший преподаватель кафедры «Информационная безопасность» МГТУ им. Н.Э. Баумана, директор департамента сертификации и безопасной разработки «Инферит».

Также в планах «Инферит» – участие в вузовской программе производственной практики, чтобы у студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана была возможность проходить летнюю практику на базе российского ИТ-вендора. Команда ОС «МСВСфера» сможет обучить молодых специалистов разработке защищенных операционных систем, их тестированию в рамках разработки безопасного ПО, поиску и устранению уязвимостей и другим навыкам для обеспечения информационной безопасности.