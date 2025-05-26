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Система Utrace HUB внесена в Реестр российского ПО

Компания Utrace объявила о включении облачной системы управления цифровой маркировкой и прослеживаемостью Utrace HUB в Единый реестр отечественного программного обеспечения. Регистрация в реестре позволяет внедрять продукт у государственных заказчиков. Об этом CNews сообщили представители Utrace.

Цифровая маркировка — это процесс нанесения уникальных идентификационных кодов DataMatrix на товары, основная цель которого – обеспечение прозрачного учета и отслеживания движения продукции по всей товаропроводящей цепи: от производителя до конечного потребителя.

Проект по обязательной маркировке в России охватывает десятки отраслей. Согласно действующему бизнес-процессу, производитель или поставщик товара, подпадающего под требования по обязательной маркировке, заказывает коды DataMatrix в государственной системе мониторинга «Честный Знак», наносит их на продукцию и передает сведения о нанесении таких кодов обратно в «Честный Знак».

Utrace HUB — это флагманское ИТ-решение компании Utrace уровня L4, которое позволяет крупным компаниям со сложной логистической структурой выполнять такие процедуры автоматически. Так, при помощи Utrace HUB производитель может заказывать коды DataMatrix, а затем отчитываться о факте нанесения маркировки на товары в установленные законодательством сроки.

Подтвержденная пропускная способность Utrace HUB сегодня составляет свыше 20 млрд кодов в год, что полностью покрывает потребности крупнейших производств, которые ежедневно выпускают несколько тысяч SKU. Внедрение решения позволяет компании сохранить непрерывность производства и высокие темпы ввода продукции в оборот, а также минимизировать ошибки, связанные с человеческим фактором, при ручном управлении бизнес-процессом.

«Наша компания стояла у истоков автоматизации процессов управления цифровой маркировкой, поэтому включение нашей разработки в Реестр было вопросом времени. За годы работы мы накопили большой опыт в запуске маркировки во многих отраслях, поэтому готовы оказать всю необходимую консалтинговую поддержку, связанную с подготовкой ИТ-инфраструктуры, а также переходом на работу по новым требованиям регулятора. Кроме того, мы продолжаем постоянно развивать свой продукт и адаптировать его под изменения законодательства. Все новые программные возможности становятся автоматически доступны нашим клиентам. Это избавляет пользователей от необходимости сложной разработки и поддержки ИТ-решения», – сказал Евгений Сидоренко, директор по маркетингу Utrace.

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