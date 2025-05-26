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«Ренессанс Брокер» внедрил витрину налогового мониторинга от VK Tech

Участник российского рынка ценных бумаг «Ренессанс Брокер» завершил внедрение цифровой витрины VK Tax Compliance — решения VK Tech для участия в режиме налогового мониторинга. Компания уже передала данные по налогу на прибыль за первые месяцы 2025 г. и готовит к публикации данные по НДС. Об этом CNews сообщили представители VK.

Интеграция VK Tax Compliance проходила с марта 2024 по апрель 2025 гг. VK Tech выступил в роли проектного администратора: организовал инфраструктуру, выполнил архитектурный надзор, проверку корректности настроек и довел проект до продуктивной публикации данных. Кроме того, команда VK Tech обеспечила полный цикл реализации решения: от методологии и технической поддержки до аренды облачных мощностей и интеграции компонентов криптозащиты, необходимых по требованиям ФНС.

Работы по методологическому проектированию, проектированию настроек, внесению изменений в коробочное решение выполнила команда компании «Синимекс», на плечи заказчика легла только организация интеграции своих учетных систем с VK Tax Compliance. В результате была обеспечена настройка для публикации на продуктивном ландшафте необходимых информационных раскрытий по налогу на прибыль, НДС и налогу на доходы иностранных юридических лиц, а также информации по страховым взносам.

«Команда VK Tech взяла на себя как техническую часть, так и проектную координацию, что позволило нам сосредоточиться на содержательной стороне и обеспечить успешный запуск витрины», — сказала начальник отдела налогообложения «Ренессанс Брокер» Мария Степанова.

«Проекты по налоговому мониторингу требуют не только надежной платформы, но и четкой координации действий всех участников. В работе с «Ренессанс Брокер» мы обеспечили полный цикл — от методологической поддержки до продуктивной публикации данных, создав устойчивую основу для дальнейшего расширения раскрываемых показателей», — отметил директор направления финансовых и операционных платформ VK Tech Андрей Черненко.

«В этом проекте для нас было важно выстроить прозрачное взаимодействие между всеми сторонами и обеспечить техническую реализацию без сбоев. Благодаря тесному сотрудничеству с командой VK Tech и «Ренессанс Брокер» мы оперативно провели интеграцию, наладили обмен данными и помогли клиенту выйти в продуктив в установленный срок», — сказал заместитель директора по работе с ключевыми клиентами компании «Синимекс» Максим Матреничев.

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