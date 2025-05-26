МТС усилила сеть в центре Пятигорска к началу курортного сезона

МТС запустила дополнительное телеком-оборудование в центральной части города Пятигорска. Скорость передачи данных в новом курортном сезоне в туристических местах будет выше на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чтобы разогнать мобильный интернет, инженеры компании запустили в парке имени Кирова и в Цветнике оборудование для высокоскоростной передачи данных в стандарте LTE 2600.

Эти зоны отдыха – одни из главных точек притяжения на карте города-курорта. Парк Кирова выбирают для прогулок с детьми, здесь расположены десятки аттракционов. Цветник же больше популярен у курортников. Он привлекает своей богатой историей, клумбами, кафе, местами для неспешных прогулок и досуговыми мероприятиями. Посетители парков смогут оперативно делиться своими впечатлениями от посещения достопримечательностей, писать посты про Лермонтова, великолепные клумбы Цветника, вести прямые эфиры и буквально из «центра курортных событий» всем советовать отдых в Пятигорске.

«По итогу майских праздников Пятигорск вошел в топ-10 городов с наибольшим приростом туристов. По сравнению с прошлым годом курорт посетило на 64% гостей больше. Такая статистика – не только повод для гордости за туристическую отрасль, но и сигнал к тому, что нагрузка на инфраструктуру связи растет и нужно работать над сохранением качества. Мы всегда учитываем в планах по развитию сети такую аналитику, что позволяет нам заблаговременно реагировать на увеличение количества абонентов на сети и не только сохранять уровень качества связи, но и приумножать его», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.