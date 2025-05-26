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«Билайн» предоставит беспилотные авиационные системы для региональных подразделений отряда «ЛизаАлерт»

«Билайн» предоставит технологии поиска людей с воздуха для региональных подразделений отряда «ЛизаАлерт». К летнему поисковому сезону оператор оснастит пять регионов беспилотными авиационными системами для поиска пропавших в труднодоступной местности. Эти технологии критически важны для повышения скорости поисков и реагирования на чрезвычайную ситуацию. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

В направлении беспилотной авиации критически важно наличие летательных аппаратов готовых к вылету для осмотра территории с последующей передачей снимков в группу обработки просмотра и анализа нейросетью. Первая нейросеть «Beeline AI — поиск людей» была запущена в 2019 г. и стала началом применения искусственного интеллекта в поисково-спасательных работах с применением беспилотных воздушных судов. За все время направлением было сделано более 3 млн снимков, сэкономлено более 50 тыс. человеко-часов пеших поисковых групп, опробована сама технология применения ИИ для анализа снимков. Общая площадь поисковых задач составила более 1500 кв. км. Сегодня над разработкой современных нейросетей для интеллектуальных задач спасательных операций продолжают работать команды из всех регионов России – работы ведутся в рамках совместного проекта «ЛизаАлерт» и Национальной технологической инициативы.

«Билайн» продолжает разрабатывать и внедрять решения, которые составляют основную технологическую инфраструктуру отряда.

Решения, о которых важно знать как можно большему числу людей:

Горячая линия по поиску пропавших 88007005452, работает во всех регионах в режиме 24/7.

Сервис SMS-оповещений о поисках рядом: необходимо подписаться на получение бесплатных сообщений и в момент, когда нужна будет помощь волонтеров в конкретном регионе, мы оповестим об этом.

Звонки на горячую линию и SMS-оповещения предоставляются бесплатно и доступны для абонентов всех операторов.

За время работы «ЛизаАлерт» было проведено более 290 тыс. поисков, почти 250 тыс. человек было найдено.

Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию в «Билайне: «Билайн был и остается ключевым партнером «ЛизаАлерт» уже более 13 лет, предоставляя ему новые технологические возможности для работы и поиска пропавших людей. Каждый год нашего сотрудничества приносит новые плоды, где эффективным результатом становится самое дорогое — спасенная человеческая жизнь. Мы ценим наше многолетнее сотрудничество и продолжим создавать технологии для отряда в будущем».

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