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«1С Про Консалтинг» открыла академию на базе института МИСИС для подготовки ИТ-специалистов

Компания «1С Про Консалтинг», которая занимается системно-ориентированным консалтингом и внедрением корпоративных систем «1С», присоединилась к образовательному проекту Московского института стали и сплавов МИСИС — академии на кафедре «Бизнес-информатика». Инициатива направлена на практическую подготовку студентов к реальным задачам бизнеса, а также на расширение их кругозора. Об этом CNews сообщили представители «1С Про Консалтинг».

Сотрудничество с МИСИС для «1С Про Консалтинг» — часть стратегии по социальной политике компании, а также программы по формированию кадрового резерва из наиболее талантливых выпускников. Компания помогает перспективным студентам получить практические навыки, ближе познакомиться со сферой «» и начать карьеру в ИТ.

Академия включает в себя двухмесячный образовательный курс, состоящий из серии лекций и семинаров, на которых обучающиеся изучают теоретические основы и выполняют практические задания. Программа курса полностью разработана экспертами «1С Про Консалтинг». В рамках академии студенты изучают особенности внедрения информационной системы «1С:ERP Управление предприятием», узнают о современных методах управления предприятием через цифровую трансформацию, методах производственного планирования, управления запасами и логистикой. Кроме того, будущие ИТ-специалисты изучают актуальные задачи бизнеса, а также причины по которым компании начинают проекты по автоматизации.

Образовательный проект «1С Про Консалтинг» направлен на работу со студентами, начиная с третьего курса обучения. В ходе обучения развиваются не только профессиональные навыки, но и soft skills — студенты получают знания по автоматизации производственных процессов, а также в области управления проектами. После каждого семинара участники академии получают домашние задания, состоящие из реальных бизнес-задач. В рамках проекта студентам присваивается рейтинг, на основании которого лучшие ученики приглашаются на стажировку в «1С Про Консалтинг».

«Наша цель — расширить кругозор студентов, показать им реальные бизнес-задачи и помочь сделать осознанный выбор профессии. Академия — это не просто лекции, а полноценное погружение в бизнес, где ребята учатся работать с проектами и решать реальные проблемы компаний. Стоит отметить, что бизнесу важно выстраивать диалог со студентами, начиная со средних курсов, чтобы привлечь перспективные кадры в команду в условиях кадрового дефицита — по нашему опыту, начиная с четвертого курса, более 80% обучающихся уже трудоустроены. Участие в Академии помогает еще на стадии обучения в вузе попасть на производственную практику и наполнить резюме реальными задачами и проектной деятельностью, которые будут востребованы у будущих работодателей», — отметил Александр Колотилов, директор производственной практики «1С Про Консалтинг».

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