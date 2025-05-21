Новое отечественное IdM-решение Юнигейт сертифицировано ФСТЭК по четвертому уровню доверия
Недавно представленная на российском рынке система централизованного управления правами доступа — Юнигейт — получила сертификат ФСТЭК России о соответствии требованиям безопасности информации по 4 уровню доверия.
Сертификация дает возможность применять Юнигейт:
- в значимых объектах критической информационной инфраструктуры 1 категории;
- государственных информационных системах 1 класса защищенности;
- в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами 1 класса защищенности;
- информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения 1 уровня защищенности персональных данных.
IdM-решение Юнигейт разработано PARMA Technologies Group с учетом опыта создания средств защиты информации в проектах федерального и регионального масштаба.
Юнигейт обеспечивает защиту корпоративных систем и позволяет централизовано управлять доступами и учетными записями пользователей. Вместе с тем продукт дает возможность регулировать доступ к отдельным объектам — разделам, действиям или данным. Такой инструментарий особенно важен для крупных организаций или холдингов с централизованной моделью построения корпоративных информационных систем.
В решении реализованы:
- горизонтальное масштабирование для распределения нагрузки, высокой производительности и отказоустойчивости,
- проксирование для защиты легаси-систем без доработок,
- двухфакторная аутентификация и авторизация через ЕСИА,
- API для интеграции с защищаемыми системами.
Юнигейт зарегистрирован в Реестре российского программного обеспечения и совместим с операционными системами ОС Альт, РЭД ОС и Astra Linux.■ Рекламаerid:erid: 2W5zFFyH4kQРекламодатель: ООО "КАМА ТЕХНОЛОГИИ"ИНН/ОГРН: 5903125017/1165958080529Сайт: www.parma.ru