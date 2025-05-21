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Новое отечественное IdM-решение Юнигейт сертифицировано ФСТЭК по четвертому уровню доверия

Недавно представленная на российском рынке система централизованного управления правами доступа — Юнигейт — получила сертификат ФСТЭК России о соответствии требованиям безопасности информации по 4 уровню доверия.

Сертификация дает возможность применять Юнигейт:

  • в значимых объектах критической информационной инфраструктуры 1 категории;
  • государственных информационных системах 1 класса защищенности;
  • в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами 1 класса защищенности;
  • информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения 1 уровня защищенности персональных данных.

IdM-решение Юнигейт разработано PARMA Technologies Group с учетом опыта создания средств защиты информации в проектах федерального и регионального масштаба.

Юнигейт обеспечивает защиту корпоративных систем и позволяет централизовано управлять доступами и учетными записями пользователей. Вместе с тем продукт дает возможность регулировать доступ к отдельным объектам — разделам, действиям или данным. Такой инструментарий особенно важен для крупных организаций или холдингов с централизованной моделью построения корпоративных информационных систем.

В решении реализованы:

  • горизонтальное масштабирование для распределения нагрузки, высокой производительности и отказоустойчивости,
  • проксирование для защиты легаси-систем без доработок,
  • двухфакторная аутентификация и авторизация через ЕСИА,
  • API для интеграции с защищаемыми системами.

Юнигейт зарегистрирован в Реестре российского программного обеспечения и совместим с операционными системами ОС Альт, РЭД ОС и Astra Linux.

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