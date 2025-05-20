Сеченовский университет и Депздрав Москвы запускают совместную магистратуру для подготовки разработчиков цифровых решений в здравоохранении

Первый МГМУ имени И.М. Сеченова в партнерстве с Департаментом здравоохранения Москвы разработал совместную программу магистратуры «Информационные системы и технологии». Образовательная программа направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов в области разработки и внедрения цифровых технологий для системы здравоохранения. Профессиональные компетенции на стыке ИТ и медицины, которые приобретут выпускники магистратуры, позволят им создавать цифровые решения, повышающие точность диагностики и лечения заболеваний, и внедрять их в медицинскую практику. Занятия будут проходить в Центре цифровой медицины Сеченовского университета. В процессе обучения магистранты будут практиковаться в учреждениях столичного Департамента здравоохранения. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Магистратура «Информационные системы и технологии» предназначена для выпускников бакалавриата и специалитета ИТ-направлений, желающих получить глубокие знания в области цифрового здравоохранения, а также специалистов с медобразованием, стремящимся освоить ИТ-решения для медицины. Эта образовательная программа будет также полезна выпускникам магистратуры, заинтересованным в карьерном росте в сфере управления цифровыми проектами в здравоохранении. Выпускники новой магистратуры получат профессиональные компетенции в области проектирования и сопровождения информационных систем, научатся применять технологии искусственного интеллекта и машинного обучения в медицине и управлять инновациями и цифровой трансформацией в государственном секторе.

«Московское здравоохранение обладает самой совершенной и современной медицинской информационной системой, включающей все известные компоненты - от безбумажного документооборота до телемедицинских систем и систем искусственного интеллекта, - отметил директор Центра цифровой медицины Первого МГМУ Георгий Лебедев. - Поэтому обучение наших студентов внутри московской системы позволит им окунуться непосредственно в ядро создания и разработки наиболее востребованных решений. С другой стороны, эта система нуждается в высококвалифицированных кадрах, которые смогут ее развивать и эксплуатировать. Создаваемая магистратура как раз и позволяет студентам учиться на самом современном уровне, получить интересную востребованную профессию, а затем пойти работать в цифровое московское здравоохранение. Это открывает потрясающие перспективы для студентов».

Среди ключевых дисциплин, которые будут изучать магистранты, - федеральные информационные подсистемы здравоохранения, защита информации в медицинских информационных системах, управление изменениями при внедрении цифровых технологий в здравоохранении, цифровые сервисы здравоохранения, технологии разработки и сопровождения программного обеспечения, матричные методы для сжатия и анализа данных, программная инженерия. В процессе обучения будущие магистры будут проходить практику в учреждениях Департамента здравоохранения Москвы, получат доступ к актуальным кейсам и данным, а также смогут взаимодействовать с ведущими экспертами в области цифрового здравоохранения.

«Развитие цифровых технологий в здравоохранении требует не только передовых решений, но и профессионалов нового поколения, способных внедрить их в реальную медицинскую практику, - сказал заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Илья Тыров. - Запущенная в Сеченовском университете магистерская программа в партнерстве с Департаментом здравоохранения Москвы позволит готовить специалистов, которые не только обладают теоретическими знаниями, но и погружены в рабочие процессы, имеют доступ к актуальным задачам и технологиям столичного здравоохранения. В рамках обучения студенты смогут получить ценный опыт на базе городских медорганизаций, будут работать с реальными данными, а также взаимодействовать с экспертами Департамента. Это позволит обеспечить глубокое понимание задач отрасли и сформирует устойчивую профессиональную базу».

Срок обучения в магистратуре — два года, форма очная. Программу запустят с 1 сентября 2025 г. После окончания магистратуры выпускники смогут работать ИТ-специалистами в медицинских учреждениях и государственных структурах, разработчиками специализированного ПО для здравоохранения, аналитиками данных в сфере телемедицины и эпидемиологического мониторинга, менеджерами цифровых проектов в области healthcare.