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МИС «Ариадна» совместима с Astra Linux и Tantor Certified

«Группа Астра» и компания «Решение» объявили о сертификации медицинской информационной системы (МИС) «Ариадна» в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Получению документа предшествовал комплекс испытаний: эксперты разработчиков провели всесторонние тесты работоспособности продукта в едином контуре с ОС Astra Linux Special Edition и СУБД Tantor Certified. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Современную платформу автоматизации МИС «Ариадна» применяют более 600 медицинских организаций по всей России и СНГ. Она включает подсистему для лабораторных и диагностических исследований, блок анестезиологии и реанимации, больничную аптеку и обладает сертификатом ФСТЭК России по четвертому уровню доверия. МИС «Ариадна» используется как единая медицинская информационная система в нескольких регионах: Архангельской, Мурманской и Кемеровской областях, в 2025 г. завершается внедрение в Ленинградской области.

Успешно пройденная сертификация означает, что МИС «Ариадна» полностью адаптирована для работы под ОС Astra Linux, признанной ИБ-стандартом для здравоохранения, госструктур и частного бизнеса. Интеграция с Tantor открывает новые возможности для хранения и обработки персональных и других конфиденциальных данных. Пользователи МИС получают свободный от санкционных рисков высокопроизводительный инструмент, способный удовлетворить нормативные требования в части инфобезопасности и вместе с тем позволяющий масштабировать ИТ-системы без потери эффективности.

Переход на отечественный софтверный стек – ключевое условие цифровизации здравоохранения. Это позволяет развертывать надежные инфраструктуры в соответствии с программой импортозамещения, обеспечивать стабильность, безопасность и доступность медицинских данных, а также использовать современные средства автоматизации без риска для непрерывности процессов.

«Подтверждение совместимости популярной российской МИС с продуктами «Группы Астра» является важным шагом к созданию безопасной и технологически независимой медицинской ИТ-инфраструктуры. Интеграция позволяет медицинским учреждениям полностью перейти на проверенные отечественные решения, соответствующие требованиям регуляторов. Мы уверены, что это расширит возможности для роста числа проектов по импортозамещению в сфере медицины в соответствии с постановлением Правительства России», — отметил Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра».

«Сертифицированная ФСТЭК России СУБД Tantor Certified — оптимальное решение для системы, где защищенность данных пациентов и бесперебойность критически важны. Наш продукт является надежным фундаментом для цифрового здравоохранения, где на первом месте — безопасность и соответствие законодательству», — сказал Вадим Яценко, генеральный директор компании «Тантор Лабс».

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