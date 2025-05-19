Xenium X800: премиальный телефон на все случаи жизни

Компания «Сангфей СЕС Электроникс Рус», эксклюзивный дистрибьютор мобильных телефонов Xenium в России, представляет новую модель — Xenium X800. Это мобильный телефон премиального класса с продуманным дизайном, внушительным аккумулятором и функцией пауэрбанка — идеальный выбор для тех, кто ценит практичность и автономность. Об этом CNews сообщили представители «Сангфей СЕС Электроникс Рус».

Xenium X800 выполнен в классическом форм-факторе моноблока с тщательно проработанными деталями. Использование металлических элементов в корпусе не только придает устройству дополнительную прочность, но и подчеркивает его статусность. Эргономичный корпус с компактными размерами (128×56×15,7 мм) и весом 161 грамм удобно ложится в руку, создавая ощущение надежности и комфорта.

Главная особенность модели — впечатляющий аккумулятор на 3000 мАч, который обеспечивает автономную работу до 74 дней в режиме ожидания и до 29 часов в режиме разговора (указанные характеристики основаны на исследованиях полностью заряженной батареи, производимых в лаборатории с отключенной функцией Bluetooth). Фактические показатели определяются настройками оператора и режимом использования мобильного телефона. А встроенная функция пауэрбанка, или портативного зарядного устройства, позволяет использовать Xenium X800 для подзарядки других гаджетов — наушников, электронной книги, смартфона. Такое преимущество выделяет модель среди других кнопочных телефонов и делает ее особенно полезной в дороге, на отдыхе или в командировке.

Xenium X800: премиальный телефон на все случаи жизни

Телефон поддерживает работу с двумя SIM-картами формата mini-SIM и функционирует в стандартах GSM 900/1800 МГц. Яркий 2,8-дюймовый TFT-дисплей с разрешением 240×320 пикселей обеспечивает удобный просмотр информации даже при дневном свете.

Кроме того, в распоряжении пользователя есть все необходимые функции: FM-радио, MP3-плеер, камера 0,3 Мп, будильник, калькулятор, телефонная книга. Телефон также оснащен слотом для карты памяти microSD объемом до 32 ГБ (карта приобретается отдельно).

Xenium X800 доступен в классическом черном цвете. В комплект поставки входят сам телефон, аккумулятор, сетевое зарядное устройство, кабель, инструкция на русском языке и гарантийный талон. Рекомендованная розничная цена — 4,99 тыс. руб.