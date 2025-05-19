CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация
|

VK Education запускает единую программу практики для студентов в 11 российских вузах

Программа VK Education Practice позволит 1000 студентов пройти учебную и производственную практику в VK, познакомиться со спецификой работы ИТ-компании и получить опыт решения реальных кейсов и задач бизнеса. К программе присоединились МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ, МГТУ им Н.Э. Баумана, НИТУ МИСИС, МАИ, НИЯУ МИФИ, НИУ ВШЭ, ИТМО, ТГУ, УрФУ, СПбПУ. Об этом CNews сообщили представители VK.

На старте программа VK Education Practice включает в себя два направления — «Искусственный интеллект и анализ данных» и «Разработка». Участники получат углубленные знания и смогут развить профессиональные компетенции для будущей карьеры в этих направлениях. Студенты познакомятся с технологиями VK, пройдут онлайн-курсы, поработают над проектами и бизнес-кейсами и получат обратную связь от экспертов компании.

VK Education Practice пройдет в онлайн-формате с 30 июня по 15 августа 2025 г. Для участия необходимо подать заявку до 27 июня 2025 г. и согласовать практику с учебным отделом вуза. Программа доступна студентам 11 российских вузов, учащимся на ИТ-направлениях. С полным списком вузов и факультетов можно ознакомиться на странице программы, количество мест ограничено.

По итогам программы студенты смогут официально зачесть практику как учебную или производственную. Участники также получат сертификат о прохождении программы, а лучшие из них — приглашение на закрытую встречу с экспертами VK в офисе компании в Москве или Санкт-Петербурге.

«Согласно данным исследования VK Education, 91% российских студентов ждут от практики реальный опыт работы над задачами, а 81% — хотели бы развить профессиональные навыки для будущей карьеры. Мы запустили VK Education Practice — это единая программа практики, которая поможет поддержать студентов топовых российских вузов, желающих развиваться в сфере технологий. Ребята смогут погрузиться в работу в ИТ и усилить свое портфолио реальными кейсами», — сказал Георгий Щелканов, директор по работе с вузами VK.

Ранее VK Education провела онлайн-опрос и выяснила, что считают важным студенты при выборе практики и компаний для ее прохождения. Согласно результатам опроса, от учебной практики студенты ожидают получить рекомендации от компаний (56%), от производственной ждут развития технических навыков (91%), а по итогам преддипломной хотели бы получить предложение о работе (84%).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вышло глобальное обновление «Ред Адм Промышленная редакция 2.0»

В России острая нехватка специалистов по САПР и ERP. Открыты десятки тысяч вакансий по всей стране

Как обеспечить безопасность с помощью новой версии Security Vision КИИ

Роботы-доставщики станут полноправными участниками дорожного движения и получат номера

Где хранить все самое ценное в 2025 году? Обзор популярных облачных сервисов

Власти призывают россиян к бдительности: В салонах связи могут обмануть

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153