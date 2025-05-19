CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» прокачал мобильный интернет в одном из крупнейших ЖК Нижнего Новгорода

Тысячи жителей «Анкудиновского парка» теперь могут пользоваться цифровыми сервисами на высокой скорости на всей территории жилого комплекса. Инженеры «МегаФона» запустили новые телеком-объекты, благодаря чему улучшились параметры LTE-сигнала, а скорость в смартфонах пользователей теперь может достигать 100 Мбит/с. Такие показатели позволяют быстро загружать файлы и смотреть «тяжелый» видеоконтент онлайн в максимальном качестве. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Жилой комплекс из более 30 высотных домов начали возводить 10 лет назад вблизи Нижнего Новгорода. Сейчас здесь живут уже 15 тыс. человек, построены две школы, детские сады, магазины и вся необходимая инфраструктура. С этого года жители деревни Анкудиновка стали нижегородцами, так как Кстовский район вошел в состав областного центра.

Жилой комплекс продолжает развиваться, следовательно, и цифровая активность абонентов увеличивается. Востребованность мобильного интернета подтверждает и статистика оператора – за последний год объем трафика вырос на 28%.

Для новых объектов связисты предусмотрели сразу три слоя LTE. Они обеспечивают широкую зону покрытия, увеличенную емкость сети и высокие скорости интернета.

«Новые микрорайоны потребляют интернет-трафик особенно активно: в молодых семьях многие работают онлайн, используют систему “умный дом”, пользуются различными цифровыми сервисами, общаются в мессенджерах с друзьями и близкими. Мы видим растущую нагрузку на сеть в таких локациях и оперативно развиваем телеком-инфраструктуру – модернизируем и строим новые базовые станции. После проведенных работ в ЖК “Анкудиновский парк” скорость мобильного интернета выросла до 100 Мбит/с, а качество сигнала стало более стабильным», – сказал директор «МегаФона» в Нижегородской области Алексей Михайлов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что происходит с корпоративным ПО в России: 5 трендов глазами разработчиков

В России острая нехватка специалистов по САПР и ERP. Открыты десятки тысяч вакансий по всей стране

В мире популярны IPD-платформы: приживутся ли они в России?

Роботы-доставщики станут полноправными участниками дорожного движения и получат номера

Андрей Сунцов, «Петро Велт Технолоджис» — о трудностях импортозамещения при автоматизации ТОиР на удаленных объектах нефтесервисной компании

Власти призывают россиян к бдительности: В салонах связи могут обмануть

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153