«МегаФон» обеспечил связь еще в 18 населенных пунктах Тамбовской области

Телеком-оператор подключил жителей 18 небольших населенных пунктов Тамбовской области к сети четвертого поколения. Около 4,5 тыс. сельчан получили доступ к быстрому мобильному интернету и качественной голосовой связи с помощью современной технологии звонков VoLTE. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Работы по обеспечению связью провели в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» при участии департамента цифрового развития, информационных технологий и связи Правительства Тамбовской области. Изменения затронули Бондарский, Жердевский, Знаменский, Кирсановский, Моршанский, Тамбовский, Рассказовский и другие округа.

В программу вошли населенные пункты, в которых проживают от 100 до 500 человек. Востребованность в быстром интернете подтверждает свежая статистика аналитиков: объем информации, который использовали жители подключенных к сети населенных пунктов в мае 2025 г., уже подошел к отметке более 2 млн МБ.

Теперь тамбовчане в небольших населенных пунктах смогут пользоваться необходимыми цифровыми услугами, общаться в мессенджерах, отправлять фото и просматривать видео в режиме онлайн в своем мобильном. Скорость передачи данных в смартфонах абонентов при этом может достигать 25 Мбит/с.

«Ранее в рамках проекта “Устранение цифрового неравенства” мы обеспечили связь для наших абонентов в 77 населенных пунктах. В этом году мобильный интернет четвертого поколения появился еще в 18 деревнях и селах Тамбовской области, например, в Ахтырке, Борщевке, Рымарево и других. Для жителей этих небольших населенных доступно новое качество голосовой связи VoLTE, которое позволяет говорить по телефону и одновременно загружать файлы в интернете», — сказал директор «МегаФона» в Тамбовской области Александр Мудрецов.

В целом с начала 2025 г. специалисты оператора модернизировали и построили еще около 30 телеком-объектов в регионе.

«За прошлый год благодаря государственной программе "Информационное общество" и федеральному проекту "Устранение цифрового неравенства" в Тамбовской области обеспечены связью около 5500 жителей 22 сельских населенных пунктов. В этом году мы продолжаем эту работу и совместно с операторами планируем обеспечить современными услугами связи жителей еще 43 населенных пунктов региона», — сказал врио директора департамента цифрового развития, информационных технологий и связи Правительства Тамбовской области Андрей Стрельцов.