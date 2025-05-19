«Билайн» подключил автоматический пост весогабаритного контроля на ключевом маршруте Ярославской области

В Ярославской области в 2024 г. завершена реализация проекта по строительству автоматического поста весогабаритного контроля (АПВГК) на участке региональной автодороги Углич — Новый Некоуз — Брейтово (112–113 км). Об этом CNews сообщили представители «Билайн»

Заказчиком проекта выступило Государственное казенное учреждение Ярославской области «Ярдорслужба». Генеральным подрядчиком стала компания ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), а техническим партнером — отечественный производитель систем весогабаритного контроля АО «ВИК «Тензо-М» (завод изготовитель именно АО «ВИК «Тензо-М»).

Проект был реализован в рамках реализации Национального проекта «Безопасные качественные дороги» и государственной программы Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства» и направлен на решение одной из критических задач региона — сохранение дорожного покрытия и повышение транспортной безопасности. Систематическое движение тяжеловесных транспортных средств с превышением допустимых параметров приводило к ускоренной деградации дорожной инфраструктуры и напрямую влияло на аварийность на региональных трассах.

Благодаря установленному АПВГК, регион получил возможность в автоматическом режиме выявлять нарушителей правил перевозки грузов и привлекать их к административной ответственности. Прогнозная величина поступлений от штрафов — 60–80 млн руб. в год.

На этапе подготовки были проведены обследование участка, анализ проектной документации, организован подбор подрядчиков. Сам пост построен строго по проектным требованиям, прошел этап тестовой эксплуатации и переведен в опытную.

Помимо монтажа и настройки комплекса АПВГК на участке дороги проведен капитальный ремонт покрытия. В результате одна из ключевых трасс региона, через которую проходят грузовые потоки из Тверской и Псковской областей, взята под полный автоматизированный контроль. Это решение позволило региону достигнуть одной из целей национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).

Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками ПАО «ВымпелКом»: «Контроль перегруза — это не просто вопрос штрафов, а стратегическая мера по сохранению дорожной инфраструктуры. Автоматизация позволяет снизить износ дорог и сократить расходы на их ремонт. Для нас участие в этом проекте — продолжение системной работы по внедрению цифровых решений в транспортную сферу российских регионов. Мы уверены, что этот опыт станет базой для масштабирования подобных решений в других субъектах страны».