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«МегаФон» запустит мобильную связь в 10 населенных пунктах Кировской области

«МегаФон» обеспечит доступ к услугам мобильной связи для жителей 10 населенных пунктов Кировской области, где суммарно проживает чуть более 600 человек. Оператор построит базовые станции в стандарте 2G/4G в Вятскополянском, Слободском и Яранском районах. Телеком-инфраструктуру будут развивать в рамках соглашения о реализации инвестиционных проектов, направленных на улучшение связи в регионе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Базовые станции появятся в деревне Каракульская Пристань Вятскополянского района, селе Никола и деревне Пиштань Яранского района, а также в деревне Зониха Слободского района рядом с детским оздоровительным лагерем им. Гагарина. Новые объекты связи заработают в нескольких частотных диапазонах, что позволит одновременно охватить большую территорию покрытием и предоставить жителям региона высокую скорость передачи данных.

Благодаря установленным телеком-объектам сигнал мобильной связи также станет доступен и в близрасположенных населенных пунктах: Огнетово, Токтаи, Носки, Титово, Можаи, Дворяне, Пантелеевы.

«Строительство базовых станций в небольших населенных пунктах в рамках запущенного в Кировской области нового инвестиционного механизма является примером эффективного государственно-частного партнерства. Благодаря такому взаимодействию уровень жизни вырастет для более чем 600 жителей региона. Цифровые сервисы ускорят получение госуслуг, решение рабочих и бытовых вопросов, будут способствовать дистанционному образованию и организации досуга», – сказал директор «МегаФона» в Кирове Александр Максимов.

«В целях улучшения качества жизни населения и обеспечения доступности современных телекоммуникационных услуг правительство региона активно сотрудничает с операторами связи. Подписанное соглашение позволит нам совместно реализовать проекты, направленные на развитие связи и интернет-инфраструктуры в населенных пунктах области. Отметим, что налоговый вычет на прибыль в размере 90% от стоимости объектов связи способствовал привлечению инвестиций в этот сектор», – отметил Алексей Сухих, министр информационных технологий и связи Кировской области.

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