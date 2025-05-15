«Ситилинк» запустил экспресс-сборку ПК в Москве и Санкт-Петербурге

Онлайн-ритейлер «Ситилинк» запустил услугу экспресс-сборки персональных компьютеров от 90 минут с момента заказа для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Готовый ПК можно забрать в собственном магазине сети. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинк».

Согласно данным ритейлера, по итогам 2024 г. продажи комплектующих выросли год к году в денежном обороте на 22%. А Москва и Санкт-Петербург стали лидерами среди городов по объему заказов готовых сборок ПК, именно поэтому пилотный запуск услуги экспресс-сборки состоялся в этих городах.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо оставить заявку на сайте «Ситилинка» или позвонить в единый контакт-центр. Технические специалисты компании подберут сбалансированную конфигурацию, в зависимости от задач, бюджета и доступных компонентов на складе и пришлют клиенту уведомление о готовности. Время сборки ПК составляет от 90 минут до трех часов, в зависимости от сложности выбранной конфигурации.

Сам процесс сборки компьютера состоит из пяти ключевых этапов: подбор комплектующих и проверка их совместимости; сборка компьютера; тестирование собранного компьютера (проверка работы памяти, носителя информации, видеоадаптера, стресс-тест системы); установка и настройка операционной системы, если ОС добавлена в заказ (оплачивается отдельно); подготовка документов и упаковка готового компьютера.

Гарантия на собранный ПК действует в течение 36 месяцев со дня его передачи покупателю. При установке собственного дополнительного оборудования в системный блок гарантия сохраняется.

Алексей Крупенин, директор управления продвижения интеграций и развития услуг компании «Ситилинк»: «Мы рады представить современное решение в области сборки персональных компьютеров. Это важный шаг навстречу клиенту в эпоху ''мгновенного сервиса'', когда новое устройство может понадобиться срочно на замену или это просто спонтанная и желанная покупка. Наши технические специалисты обеспечат профессиональный подбор комплектующих и тщательное тестирование каждой сборки, что гарантирует получение полностью готового к работе компьютера в кратчайшие сроки. Мы уверены, что экспресс-сборка станет востребованным решением для тех, кто ценит свое время и хочет получить оптимальное техническое решение с минимальным ожиданием».