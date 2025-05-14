CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Интернет E-commerce Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

«Яндекс Маркет» усилит защиту от мошенников с помощью ИИ

«Яндекс Маркет» разработал алгоритм на основе технологий «Яндекса», который умеет отслеживать мошенничества еще до того, как они принесут какой-либо вред покупателям, партнерам или самому маркетплейсу. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Алгоритм анализирует данные, поступающие на протяжении всего пути товара от систем управления складами, логистикой, заказами и других. На основе этих данных он просчитывает потенциальные сценарии движения товара. Если в них обнаруживается отклонение от нормы, например, задержка доставки или смена маршрута, алгоритм сигнализирует об этом службе безопасности. Та, в свою очередь, немедленно блокирует операции с товаром и инициирует расследование. Несмотря на то, что алгоритм только недавно был выведен из тестирования, он уже предотвратил реальный случай мошенничества.

Описанный алгоритм — только часть большой системы, обеспечивающей безопасность покупателей и партнеров маркетплейса. Компания ежегодно проводит десятки внутренних и внешних аудитов безопасности, выявляя и устраняя потенциальные уязвимости в своих ИТ-системах и логистической инфраструктуре. Параллельно ведется работа с партнерами — например, для владельцев и управляющих пунктов выдачи заказов (ПВЗ) доступен бесплатный обучающий курс по безопасности. Он помогает минимизировать риски кризисных ситуаций и повысить общий уровень защиты и эффективности работы ПВЗ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Диасофт» приглашает на первую партнерскую конференцию – Diasoft Partners Day

В России разработан беспилотный авианосец для транспортировки малых БПЛА

Вышло глобальное обновление «Ред Адм Промышленная редакция 2.0»

ИИ и машинное обучение: МТС ждет на масштабной ИТ-конференции

Алексей Клепиков, «МТС Финтех»: Чтобы обеспечить круглосуточное обслуживание, мы полностью импортозаместили иностранные системы

Атакованы российские авиа- и транспортные компании и онлайн-магазины. Число кибератак выросло на 40%

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Можно ли верить датчикам в носимых устройствах: как на самом деле измеряются показатели здоровья

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153