Возможность для ИT-компаний: партнерство с премией «Гравитация» и выход на вузы

ИT-компании приглашаются стать партнерами премии «Гравитация» — ключевого события для продвижения цифровых решений в университетской среде, которое состоится 31 мая на площадке Сколковского института науки и технологий (Skoltech) в Москве.

Организаторы университетской премии в области искусственного интеллекта и больших данных «Гравитация» принимают заявки от ИT-компаний, желающих присоединиться к проекту в качестве партнеров. Для технологического бизнеса это возможность презентовать свои разработки университетам и поддержать развитие вузовских цифровых инициатив.

Для партнеров премии предусмотрены три формата участия: генеральный партнер, официальный партнер и партнер номинации. Все варианты дают компаниям выход на стратегически важную аудиторию: перед церемонией награждения «Гравитации-2025» состоится Научный конгресс Университетского консорциума исследователей больших данных, главное мероприятие которого — закрытое совещание вендоров отечественного ПО и проректоров российских университетов, отвечающих за цифровую трансформацию, образование и развитие ИТ-инфраструктуры вузов.

Это важная точка входа для диалога с заказчиками из образовательной сферы, в том числе по вопросам внедрения решений, пилотирования продуктов и заключения соглашений о сотрудничестве.

«На одной площадке соберутся более 115 вузов, в том числе входящие в Консорциум Big Data. Это ведущие университеты России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Армении, включая МГУ им. М.В. Ломоносова, ВШЭ, ТГУ, РАНХиГС и другие. Мы ждем на совещание проректоров по образованию, цифровизации и инновациям, развитию. Таким образом, ИT-компании смогут представить свои решения и укрепить позиции в высококонкурентном сегменте EdTech и GovTech через участие в закрытом совещании с топ-менеджментом вузов», — комментирует гендиректор Университетского консорциума исследователей больших данных Вячеслав Гойко.

По вопросам сотрудничества необходимо обращаться на электронную почту: RNB@opendata.university. Подробности о «Гравитации» — на сайте

Премию «Гравитация» учредили в 2023 году Томский госуниверситет, Президентская академия и Университетский консорциум исследователей больших данных. К участию допускаются ИТ-разработки, созданные как университетскими командами, так и внешними организациями, если их решения ориентированы на нужды вузов. В числе номинаций — передовые исследования, алгоритмы и программные продукты в сфере AI и Big Data, образовательные инновации, модели подготовки цифровых кадров. Масштаб проекта растет: если в 2023 году заявки подали 130 участников, то в 2024-м — более 400 человек из 80 университетов и 15 ИТ-компаний. Итоги «Гравитации»-2025 подведут 31 мая в Skoltech.