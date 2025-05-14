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«Т1» и ННГУ запускают совместные образовательные проекты для студентов Нижнего Новгорода

ИТ-холдинг «Т1» и университет Лобачевского (ННГУ) объединяют усилия для подготовки квалифицированных кадров. В рамках этого партнерства холдинг планирует участвовать в жизни вуза. Так, эксперты «Т1» будут проводить для студентов лекции и мастер-классы, подключаться к разработке учебных материалов, а также проводить карьерные консультации и рассказывать о возможностях профессионального развития в ИТ. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Технологическое сотрудничество «Т1» и ННГУ будет включать не только использование продуктов холдинга в образовательных и исследовательских целях университета, но и совместную работу над их развитием. В частности, студенты смогут поучаствовать в разработке плагинов для платформы «Сфера» – такой опыт станет ценным дополнением к резюме начинающего специалиста. Кроме этого, на базе ННГУ сформируют бизнес-акселератор, где студенты будут реализовывать свои ИТ-проекты, применяя продукты «Т1».

Другая совместная инициатива – ежегодный «День Т1» в ННГУ, где студенты будут ближе знакомиться с компанией и ее продуктами, а также получат практический опыт решения ИТ-задач на хакатоне. Первое такое мероприятие пройдет осенью 2025 г.

«Для подготовки высококвалифицированных ИТ-специалистов необходима полноценная экосистема, где образование, наука и бизнес работают в тесной связке. Студентам нужен бесшовный путь — от знакомства с теоретической базой до участия в исследовательских проектах и получения практических навыков. Именно на построение такой комплексной системы направлено наше партнерство. Нужно создать для студентов среду, где теория неотделима от практики, а университетские разработки находят применение в индустрии. Сотрудничая с ННГУ, мы передаем студентам нашу экспертизу, привлекаем их к доработке продуктов, что помогает получать практический опыт, необходимый для старта карьеры», — сказала Ксения Румбешт, директор департамента корпоративного обучения и развития талантов ИТ-холдинга «Т1», руководитель «Т1 Цифровая Академия».

«Партнерство с «Т1» открывает для ННГУ принципиально новые возможности. Наши студенты участвуют в мероприятиях холдинга, обучаются у преподавателей-практиков, работают над реальными ИТ-задачами в наших лабораториях и получают реальный опыт разработки ПО. Это дает возможность готовить специалистов, максимально адаптированных к запросам современной ИТ-индустрии и способных создавать прорывные решения», – сказал директор Института информационных технологий, математики и механики ННГУ им. Н.И. Лобачевского, доктор физико-математических наук Николай Золотых.

Весной 2025 г. ННГУ вошел в число победителей конкурса среди вузов на создание новых программ бакалавриата по ИТ, а индустриальным партнером университета в этом проекте станет ИТ-холдинг «Т1». Уже в 2025 г. партнеры начнут совместно готовить востребованных специалистов: разработчиков, архитекторов данных, аналитиков.

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