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«Ростелеком» подключил к интернету все ЗАГСы Свердловской области

В преддверии летнего сезона свадебных торжеств «Ростелеком» завершил проект по оснащению 60 отделов ЗАГС Свердловской области современными цифровыми решениями на основе волоконно-оптических технологий. Учреждения в более чем 30 городах, включая Березовский, Верхнюю Пышму, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Первоуральск, Полевской, Ревду, Реж и Серов, перешли на интернет «Ростелекома». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Таким образом, ЗАГСы продолжат поддерживать стабильность рабочих процессов по предоставлению услуг населению. В 2024 г. Свердловская область вышла в лидеры по числу зарегистрированных браков – более 29 тыс. пар решили соединить свои судьбы.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «В условиях цифровизации государственных услуг и сервисов особенно важной становится необходимость создания стабильных и защищенных каналов связи для государственных органов. Обработка персональных данных, которая осуществляется, в том числе через учреждения ЗАГС, требует высокого уровня безопасности и надежности интернет-соединения. При реализации региональных и федеральных проектов мы руководствуемся постулатом, что защита личной информации граждан – это не только юридическая обязанность, но и основа для формирования доверия к государственным структурам. Инвестирование в развитие качественной и безопасной инфраструктуры для каждой организации на территории нашей страны должно быть приоритетом в области обеспечения эффективной и надежной работы».

Благодаря оптоволоконной сети свердловские ЗАГСы смогут воспользоваться и другими услугами «Ростелекома». Например, при необходимости учреждения можно подключить к виртуальной телефонии, оснастить видеонаблюдением, интерактивным телевидением, а также системой безопасного доступа с аналитикой посещаемости и иными цифровыми решениями. Специалисты провайдера готовы обеспечивать круглосуточную техническую поддержку и быстро реагировать на запросы.

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