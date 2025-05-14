CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС накрыла 4G три села Городецкого района Нижегородской области

МТС расширяет покрытие сети LTE, охватывая новые населенные пункты. Теперь высокоскоростной мобильный интернет стал доступен жителям еще трех деревень Городецкого района Нижегородской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Более 350 человек, проживающих в малых поселениях Городецкого района Нижегородской области — в деревнях Тихая и Дроздово, а также поселке Смиркино, теперь имеют доступ к высокоскоростному мобильному интернету от МТС благодаря запуску покрытия сети 4G. Высокоскоростной мобильный интернет охватил ключевые социальные объекты — школы, медучреждения, библиотеки и другие значимые заведения. Компания ранее обеспечивала здесь возможность голосовых звонков. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету позволит жителям проще пользоваться современными онлайн-сервисами и быстрее получать необходимые государственные услуги через интернет.

«Городецкий район Нижегородской области известен своими уникальными живописными пейзажами, богатой историей, разнообразием лесных массивов и водных ресурсов, что делает его привлекательным для поклонников экологического и культурного туризма. Благодаря появлению 4G от МТС, жители деревень Тихая и Дроздово, а также поселка Смиркино, получили больше возможностей для комфортного общения и самообразования. Особенно ценно то, что школьники и молодежь Нижегородской области имеют доступ к возможности самообразования онлайн. Например, на цифровой платформе «Поколение М» ребята проходят бесплатные курсы по различным современным профессиям будущего: веб-дизайн, цифровая мода, написание музыки и другим востребованным специальностям», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Пустоветов, GMonit: Мы помогаем бизнесу превращать сложные ИТ-системы в управляемый актив

В России разработан беспилотный авианосец для транспортировки малых БПЛА

Игорь Алутин, Московская биржа: Мы используем ИИ-системы для выявления аномалий на биржевом рынке

ИИ и машинное обучение: МТС ждет на масштабной ИТ-конференции

Вышло глобальное обновление «Ред Адм Промышленная редакция 2.0»

Атакованы российские авиа- и транспортные компании и онлайн-магазины. Число кибератак выросло на 40%

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Можно ли верить датчикам в носимых устройствах: как на самом деле измеряются показатели здоровья

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153