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На портале госуслуг Подмосковья оцифрована услуга для пользователей недр

В Московской области появилась новая онлайн-услуга по согласованию нормативов потерь полезных ископаемых. Она предназначена для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые имеют лицензию на пользование недрами. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Перевод услуги в электронный вид упростит процесс согласования необходимого документа для пользователей недр. Если ранее предпринимателям необходимо было обращаться в ведомство лично, то теперь достаточно подать онлайн-заявление через региональный портал. Портал госуслуг Подмосковья предлагает множество сервисов на все случаи жизни. Так, на данный момент на портале доступно порядка 400 услуг в электронном виде, в том числе свыше 170 – для бизнеса», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Нормативные потери при добыче полезных ископаемых – это фактические потери в пределах установленных нормативов. Их рассчитывают при проектировании горных работ и утверждают в составе проектной документации.

Услуга «Согласование нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» – «Экология и природопользование» – «Окружающая среда». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале, заполнить электронную форму и приложить ряд документов. Среди них, например, план развития горных работ по месторождению или горноотводный акт к лицензии на право пользования недрами.

После этого ведомство получит заявление и рассмотрит его в течение 15 рабочих дней. В случае положительного решения распоряжение о согласовании нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых, превышающих по величине утвержденные нормативы, поступит в личный кабинет.

Услуга предоставляется бесплатно.

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