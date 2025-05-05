Цифрового ассистента для служб ЖКХ наукограда Кольцово создают в НГУ

Сотрудники Центра искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета приступили к созданию цифрового двойника систем управления инфраструктурой наукограда Кольцово. Первым проектом, прототип которого должен быть представлен летом этого года, станет цифровой ассистент по подготовке коммунального хозяйства наукограда к отопительному сезону. Об этом CNews сообщили представители НГУ.

«Наше сотрудничество развивается в рамках соглашения между Кольцово и НГУ, руководство наукограда поставило нам ряд задач, в решении которых могли бы помочь технологии искусственного интеллекта. И на сегодняшний день дальше всего мы продвинулись в сотрудничестве с предприятиями городского ЖКХ, а именно в области подготовки муниципалитета к началу отопительного сезона», — сказал заместитель директора ЦИИ НГУ Игорь Болдырев.

На текущий момент по итогам ряда рабочих встреч сформировано техническое задание для команды разработчиков ЦИИ НГУ, которое определяет, какие задачи должен решать их цифровой ассистент.

Прежде всего, подготовка к отопительному сезону подразумевает соблюдение определенных протоколов, в том числе в сборе информации и оформлении соответствующей документации, причем в жестко оговоренные сроки.

«Эта работа полностью укладывается в нашу концепцию цифрового двойника системы управления «СИГМА», которая является одной из центральных разработок Центра искусственного интеллекта НГУ», — сказал Игорь Болдырев.

Кроме того, специалисты ЦИИ НГУ предлагают использовать свои компетенции в области создания систем мониторинга состояния отопительной системы и прогноза возможных аварий и утечек тепла, также интегрировав ее работу с цифровым ассистентом. Это позволит еще больше повысить эффективность как подготовки к отопительному сезону, так и его проведения.

В университете отмечают, что с подобными задачами сталкиваются фактически все муниципалитеты нашей страны и после апробации на инфраструктуре Кольцово, созданные решения можно будет предлагать для широкого внедрения в других населенных пунктах.

«Сейчас в работе Центра наступает этап, когда мы от теоретических работ переходим к созданию на базе этих исследований уже конкретных цифровых продуктов и сервисов, подразумевающих использование искусственного интеллекта в управлении городским хозяйством и строительной отрасли. Напомню, что практическое применение наших разработок было одним из ключевых условий открытия центра. И наукоград Кольцово сразу рассматривался как одна из главных площадок для внедрения пилотных проектов», — отметил директор ЦИИ НГУ Александр Люлько.

Прототип цифрового ассистента должен быть готов к концу июня, чтобы в течение лета муниципальные предприятия Кольцово могли протестировать его работу и дать соответствующие оценки.