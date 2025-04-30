«Яндекс» выяснил, для каких задач россияне ищут инструменты с ИИ

«Яндекс» проанализировал около 9,5 млн обезличенных запросов со словами «нейросеть для» и «нейросеть которая» и выяснил, для решения каких задач пользователи чаще всего ищут в «Поиске» ИИ-инструменты. Исследование проводилось в период с апреля 2024 г. по март 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Самыми востребованными оказались инструменты для: создания презентаций; решения задач; создания фото; создания видео; написания сочинений.

Кто и для чего ищет нейросети

Молодежь (18–24 года) — лидер по доле поисковых запросов, связанных с ИИ. Представители этой аудитории обращались к поиску на 80% чаще, чем пользователи от 25 до 34 лет, в три раза чаще, чем пользователи от 45 до 54 лет, и в пять раз чаще, чем те, кому за 55. При этом они ищут ИИ-инструменты для создания презентаций, решения задач, а также написания рефератов, курсовых и докладов.

Возраст 25–34 года — эта категория пользователей ищет инструменты для решения рабочих задач. В перечень их частых запросов входят: создание инфографики, анимация фото, создание фотосессий и артов, монтаж видео.

Возраст 35–44 года — также используют ИИ для работы. Они ищут нейросети для написания постов для соцсетей, создания описаний для товаров, объявлений, генерации названий и даже написания сказок.

Возраст 45–54 года — объединяют личные и профессиональные интересы. Их интересуют инструменты для корректуры текста, написания заголовков, торговли на бирже, создания сценариев мероприятий и видеоклипов.

Пользователи 55+ лет — рассматривают ИИ как помощника в творчестве. Например, для создания музыки и песен, обработки фотографий, написания стихов, генерации музыкальных минусовок.

«Популярность нейросетей продолжает расти, и запросы пользователей показывают, что они становятся неотъемлемой частью повседневной жизни, помогая решать задачи в самых разных сферах. Молодежь особенно часто ищет способы автоматизации образовательных процессов, люди среднего возраста используют нейросети для профессиональных задач, а старшее поколение — для реализации творческих идей. Все чаще пользователям требуются специализированные инструменты для работы с большим объемом данных и их суммаризации. Так, например, недавно «Яндекс» представил «Нейроэксперта» — сервис, который помогает найти ответы на вопросы пользователей в большом количестве файлов и ссылок, а также кратко пересказать их содержание, сравнить данные и многое другое», — сказала Эльвира Морозова, руководитель по оптимизации бизнес-процессов на базе YandexGPT.