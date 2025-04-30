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МТС улучшила связь в городе горняков и геологов Омсукчане

МТС улучшила телеком-инфраструктуру в поселке Омсукчан. Скоростной мобильный интернет и сверхчеткая голосовая связь доступны на всей территории поселка. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Модернизация затронула все базовые станции в населенном пункте, где проживает более 3000 жителей. В зоне улучшения качества связи центральные и отдаленные районы поселка, а также школы, детский сад, больница и поликлиника, бассейн и спортивный комплекс, магазины, кафе и участок региональной трассы «Герба-Омсукчан».

Омсукчан основан геологами и горняками, которые в 1930-е годы обнаружили в этом районе богатые залежи угля, серебреных, золотых и оловянных руд. Сегодня поселок один из перспективных горнорудных центров Магаданской области.

«МТС проводит регулярную работу по улучшению качества связи как в крупных городах области, так и в малых и отдаленных населенных пунктах, чтобы колымчане с комфортом пользовались привычными цифровыми сервисами даже в северных районах области. Ранее мы уже обновили телеком-оборудование в Холодном и Дукате. Более 1500 жителей получили доступ к цифровым сервисам на высоких скоростях даже в часы пиковых нагрузок на сеть», - сказал директор МТС в Магаданской области Евгений Никишин.

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