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МТС обновила сеть LTE в деревнях и селах на севере Красноярского края

МТС сообщает о запуске сети LTE в пяти населенных пунктах Красноярского края. Порядка 2000 жителей региона получили стабильный доступ к услугам голосовой связи и скоростному мобильному интернету. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС провела работы в Казачинском, Пировском и Енисейском районах Красноярского края. Всего LTE-сетью накрыло пять населенных пунктов региона — деревни Пискуновка и Челноки, села Солоуха и Талажанка, а также поселок Шапкино.

В деревне Пискуновке археологи СФУ нашли следы стоянок древних сибиряков разных эпох. На небольшом участке берега Енисея расположился ансамбль археологических памятников разных культурных слоев, от неолита до Средневековья. Археологи отыскали фрагменты сосудов разных веков, орудие для зимней рыбалки и другие объекты. После появления сети МТС археологам и историкам можно будет пользоваться сервисами для 3D-сканирования сохранившихся находок и занесения информации в базы данных для последующего изучения.

С появлением сети МТС дистанционно получать медицинскую помощь и учиться, пользоваться государственными сервисами и банковскими приложениями, общаться через интернет и смотреть фильмы и сериалы онлайн смогут также жители татарского села Солоуха. Его основали переселенцы из Мамадышского уезда Казанской губернии — этнические татары. На сегодняшний день здесь проживает более двухсот жителей, которые по-прежнему широко отмечают татарские праздники — например, сабантуй, а также ставят спектакли на татарском языке и проводят фестиваль татарской песни.

«Мы продолжаем работу над развитием инфраструктуры связи на всей территории Красноярского края. Доступ к мобильному интернету должен иметь каждый — особенно жители населенных пунктов, расположенных на большом расстоянии от районных центров и в труднодоступной местности. Цифровизация не только является жизненной необходимостью на сегодняшний день, но и дает толчок к развитию этнографического туризма и научных исследований, а также создает условия для новых исторических открытий», — сказал Сергей Егошин, директор МТС в Красноярском крае.

Ранее МТС запустила в эфир первые российские базовые станции «Иртея» в Красноярском крае. Отечественное телеком-оборудование стандарта LTE появилось в населенных пунктах Богучанского, Емельяновского и Тасеевского районов, а также в городах Дивногорск и Назарово.

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