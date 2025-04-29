«Яндекс» открыл фонд технологических инициатив

«Яндекс» объявляет о создании фонда технологических инициатив. Он получил название Yet Another Tech Fund. Фонд будет поддерживать новаторские проекты сотрудников «Яндекса» — такие, которые способны продвинуть вперед науку или технологии. В 2025 г. на это выделят 330 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Проекты отбирает экспертный совет фонда. В него входят технические директора разных направлений «Яндекса». При отборе они оценивают не бизнесовый, а технологический потенциал проекта, учитывают глубину и амбициозность идеи в его основе.

Илья Шаров, руководитель Yet Another Tech Fund: «Мы не ставим перед авторами проектов цели завоевать рынок и не ждем предсказуемых результатов. Наша главная задача — дать талантливым инженерам возможность воплотить в жизнь амбициозную задумку, даже если она звучит как научная фантастика».

В число первых проектов, в которые вложится фонд, вошли:

Роботы-гуманоиды

Человекоподобные роботы не нуждаются в специальной инфраструктуре — они способны функционировать в той же среде, что и люди. Их можно использовать почти в любой области, от промышленности и логистики до образования и сферы обслуживания. Команда проекта создает ПО для роботов-гуманоидов на базе разработок «Яндекса», в том числе ИИ. На первом этапе задача — научить робота передвигаться, ориентироваться в пространстве, понимать команды и безопасно взаимодействовать с людьми. Впоследствии планируется освоить полный цикл разработки роботов, включая создание собственного «железа», а также поручить им рабочие роли: доставку посылок по офису или плановые обходы здания.

Гибридный поиск в YDB

YDB — это созданная в «Яндексе» система управления базами данных с открытым исходным кодом. СУБД очень удобны для хранения и анализа данных, но в общем случае поиск по массиву информации возможен только с помощью специальных команд — SQL-запросов. Команда этого проекта ставит перед собой цель расширить возможности поиска по YDB, сделав его гибридным. Гибридный поиск позволяет искать по SQL-запросам, по тексту и по векторам — в виде векторов можно представить, например, аудио- и видеозаписи или картинки. Это в том числе даст новый виток развитию ИИ: нейросетевым моделям будет проще находить нужные данные для ответа.

Искусственный интеллект в медицине

Разработки на базе ИИ открывают новые возможности для врачей — например, повышают качество ранней диагностики. «Яндекс» уже реализовал несколько подобных проектов — это нейросети для обнаружения симптомов spina bifida на ранней стадии беременности по данным УЗИ и для выявления фибрилляции предсердий по данным ЭКГ. Команда продолжит развивать диагностические инструменты, а также будет искать искусственному интеллекту новые применения в медицине. Скажем, уже сейчас понятно, что генеративный ИИ способен ускорить разработку новых лекарств — его можно использовать для создания новых химических структур и предсказания их свойств.

Умный магазин

Технологии позволяют оптимизировать многие операции в ритейле, но в офлайн-торговлю они проникают медленнее. Команда этого проекта ставит перед собой цель оцифровать все процессы в офлайн-магазине, чтобы получить его полную цифровую копию. С ее помощью можно отслеживать все, что происходит внутри, и находить места, которые можно улучшить. Например, выявлять, какие товары на полках скоро закончатся, и оперативно пополнять ассортимент, или находить ценники с неверной ценой — чтобы вовремя заменять их корректными. Команда уже начала сотрудничество с ведущими офлайн-ритейлерами России и СНГ.

Проекты, прошедшие отбор, получат от YATF поддержку на всех этапах — от идеи до прототипа. «Яндекс» предоставит командам доступ к инфраструктуре, данным и вычислительным мощностям. В их распоряжении будут знания и опыт лучших инженеров компании. Все это позволит проверять гипотезы на практике и ускорит путь от разработки к применению.

Фонд продолжает принимать заявки. Обратиться в YATF и рассказать о своем проекте может любой сотрудник «Яндекса».