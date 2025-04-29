Тамбовская область модернизировала Систему-112 на базе отечественного решения от «Искра Технологии»

В Тамбовской области завершилась комплексная модернизация Системы-112, направленная на улучшение качества оказания экстренной помощи населению. В конце января 2025 г. руководство Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения «Региональный информационно-технический центр» (ТОГБУ «РИТЦ»), ПАО «Ростелеком» и АО «Искра Технологии» подписали акт о признании успешными комплексных испытаний обновленной системы. В апреле 2025 г. межведомственная рабочая группа приняла модернизированную «Систему-112» Тамбовской области в постоянную эксплуатацию. Об этом CNews сообщили представители АО «Искра Технологии».

Основанием для решения послужили: полное соответствие системы требованиям технического задания; успешные результаты опытной эксплуатации.

Модернизация проходила в два этапа. На первом этапе было поставлено оборудование, общесистемное и специализированное программное обеспечение. Второй этап включал работы по монтажу оборудования, комплексной пусконаладке системы и интеграции внешних информационных систем.

Одной из главных целей проекта стало импортозамещение: система была переведена с иностранного программного обеспечения на полностью отечественные разработки, а поставленное серверное и телекоммуникационное оборудование имеет подтвержденный статус российского происхождения. «Мы гордимся тем, что смогли обеспечить высокий уровень устойчивости и функциональности системы, а также ее полное соответствие современным требованиям», – отметил Андрей Думчев, менеджер по работе с ключевыми клиентами Департамента технологий цифровой трансформации «Искра Технологии».

В связи с полным обновлением решения, критически важным этапом стало обучение операторов Системы-112 работе в новом интерфейсе. Специалисты АО «Искра Технологии» также провели обучение и для сотрудников технической поддержки заказчика, что обеспечило плавный переход на новую систему и минимизировало возможные риски при работе с ней.

Модернизированная Система-112 Тамбовской области полностью соответствует требованиям постановлений Правительства России № 1931 и № 2071, а также позволяет формировать отчетность, регламентированную приказом МЧС России № 192. Мероприятия проводились последовательно, без остановки работы действующей системы и прерывания приема звонков от граждан. При этом сохранен доступ к базе данных вызовов за последние три года без потери архивной информации.

Помимо технической составляющей, была заново сформирована организационная структура Системы-112, оптимизированы адресация и распределение вызовов. Модернизация также позволила провести аттестацию системы на соответствие требованиям информационной безопасности как объекта критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Несмотря на сложность и большой объем задач, которые требовалось решить, проект был реализован в сжатые сроки – всего за пять месяцев. От начала работ до переключения на решение АО «Искра Технологии», развернутое в РЦОВ, прошло всего три месяца, еще два месяца потребовалось для полного внедрения и проведения комплексных испытаний.

В результате успешной модернизации Система-112 Тамбовской области не только перешла на отечественное ПО, обеспечив независимость от зарубежных технологий, но и значительно повысила свою надежность и функциональность. «Система-112 стала более современной, надежной и эффективной. Благодаря слаженной работе всех участников проекта, жители Тамбовской области получат более качественную и оперативную помощь в экстренных ситуациях», – сказали представители ТОГБУ «РИТЦ».