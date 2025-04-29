Naumen разработал автоматизированную систему управления ИТ для АО «Федеральная пассажирская компания»

Naumen завершил проект по внедрению автоматизированной системы управления ИТ в информационные процессы АО «Федеральная пассажирская компания» на базе отечественных решений. Проект охватил все территории присутствия компании: центральный офис в Москве и 10 филиалов, которые расположены в девяти часовых поясах. Об этом CNews сообщили представители Naumen.

Для управления ИТ-процессами и ИТ-проектами разработана комплексная система на базе Naumen Service Desk и Naumen Project Ruler. Цикл согласования и подготовки проектов для программы информатизации АО «ФПК» оптимизирован и перенесен в цифровой формат. Благодаря объединению процессной и проектной деятельности выросла эффективность сотрудников ИТ-службы, для специалистов упростился доступ к рабочей информации, сократились временные затраты на формирование программы информатизации АО «ФПК».

Объединенная система стала инструментом для поддержки управленческих решений в области ИТ на оперативном и стратегическом уровнях. Благодаря консолидации данных появились широкие возможности по формированию аналитических отчетов. В результате создано единое информационное пространство для управления ИТ-процессами.

Алексей Мельников, начальник Управления информационных технологий АО «ФПК»: «Внедренные решения помогают оперативно контролировать ИТ-проекты и состояние сервисов организации, что в итоге обеспечивает высокое качество обслуживания и реализацию стратегических инициатив».

Никита Кардашин, руководитель практики комплексной цифровизации процессов Naumen: «Проект комплексной автоматизации АО «ФПК» на практике показал эффективность применения связки продуктов Naumen для управления ИТ-процессами и проектами. Благодаря слаженной работе команд и четкому пониманию целей мы смогли развернуть систему и добиться впечатляющих результатов».