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ИИ-помощник Сбербанка отслеживает валютные котировки и оперативно выявляет аномалии

Сбербанк разработал и внедрил ИИ-помощника, созданного специально для поддержки трейдеров в работе с валютой. Новый инструмент на основе генеративной модели искусственного интеллекта анализирует краткосрочные изменения рынка, выявляет аномалии и предоставляет рекомендации трейдерам в режиме реального времени. Модель сглаживает колебания и помогает предложить оптимальные котировки на базе имеющейся ликвидности рынка. Это позволяет улучшить ценообразование и повысить качество обслуживания клиентов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сначала ИИ-модель прошла обучение на исторических данных, изучив поведение котировок для каждой валютной пары, с которой работает Сбербанк. После этого она научилась прогнозировать ближайшие изменения на рынке, сравнивать предполагаемые сценарии с реальными данными и оперативно обнаруживать нестандартные ситуации. Сейчас ИИ-помощник выявляет до сотни аномалий ежемесячно, помогая трейдерам своевременно минимизировать их влияние на котировки.

Александр Зозуля, директор департамента глобальных рынков Сбербанка: «Тысячи клиентов банка, как корпоративных, так и частных, выбирают «Сбер» для операций с валютой. Мы предлагаем доступ к более 20 активно торгуемым валютам. На финансовых рынках крайне важно постоянно анализировать большие объемы данных, чтобы оперативно реагировать на малейшие изменения. Это в полной мере касается отслеживания аномальных ситуаций в ценообразовании по торгуемым валютным парам и инструментам. Человек физически не способен справляться с такими объемами информации в одиночку. Мы внедрили решение на основе искусственного интеллекта, чтобы повысить эффективность работы трейдеров, а также улучшить и персонализировать ценообразование. Наша модель стала незаменимым помощником в валютных операциях. Получился отличный тандем человека и искусственного интеллекта».

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