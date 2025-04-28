СП.АРМ укрепляет бизнес-коммуникации с помощью «МТС Линк»

СП.АРМ, разработчик медицинской информационной системы qMS, организовал единое цифровое пространство для взаимодействия с сотрудниками и заказчиками с помощью платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк». Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

СП.АРМ использует платформу для организации рабочих коммуникаций и обучения клиентов. В сервисе Встречи проходят все собрания, проектные обсуждения и дистанционные звонки внутри компании. СП.АРМ проводит более 1500 онлайн-совещаний в год. Для фиксации ключевых тезисов используется встроенный ИИ-помощник: он автоматически формирует резюме обсуждений, снижая нагрузку на сотрудников.

Также с помощью «МТС Линк» компания проводит онлайн-обучение клиентов. СП.АРМ дополняет очные программы бесплатными вебинарами на базе платформы. На каждом — до 300 участников, представителей клиентов — медицинских организаций разного профиля. Онлайн-сессии позволяют обучать пользователей работе с продуктом, а также информировать их о последних обновлениях.

«Мы постоянно работаем над качеством своей системы и стараемся оперативно внедрять полезные изменения. Наша задача — сделать так, чтобы каждый клиент точно понимал, как все устроено, и мог использовать qMS наиболее эффективным способом исходя из своих потребностей. Мы успешно добиваемся этой цели с помощью «МТС Линк»: благодаря сервису Вебинары обучение пользователей стало доступным в онлайн-формате по всей стране — без траты денег и времени на командировки. Платформа также помогла закрыть потребность в качественных внутренних коммуникациях: теперь сотрудники быстрее обмениваются информацией и принимают решения», — отметил заместитель генерального директора СП АРМ Евгений Мартынов.

«Мы высоко ценим партнерство с СП.АРМ — компанией, которая помогает медицинским организациям автоматизировать процессы. Мы хорошо понимаем значимость этой работы: сами развиваем решения для цифровизации здравоохранения и знаем, насколько важно создать безопасную и удобную среду для ежедневных задач. «МТС Линк» — то самое звено, которое помогает ускорить процессы и избавить от рутины, чтобы команда сосредоточилась на главном — выпуске востребованных решений для технологического развития медицинской отрасли», — сказал директор по работе с индустрией здравоохранения «МТС Линк» Алексей Нечипорук.