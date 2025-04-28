Медицинские, образовательные и ИТ-компании России подписали Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта в здравоохранении

Медицинские учреждения, образовательные и научные центры России подписали Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта, применяемого в медицине и здравоохранении. К документу также присоединились ведущие бигтехи страны — Сбербанк, «Яндекс» и др. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Кодекс этики разработан специально для сферы здравоохранения и поможет следовать описанным принципам при внедрении искусственного интеллекта в медицину, таким как безопасность использования инновационных технологий и соблюдение прав граждан. В документе представлена оценка рисков ИИ-систем в разных лечебных ситуациях, способы обеспечения безопасности пациентов при использовании инновационных технологий и этические стандарты при проведении клинических исследований. Кодекс содержит единые правила для всех, кто работает с искусственным интеллектом в медицине, — от создания и тестирования до использования ИИ-систем.

Сергей Жданов, управляющий директор, директор Центра индустрии здоровья Сбербанка: «Сегодня мы закладываем базовые принципы использования искусственного интеллекта в медицине и здравоохранении. Важно, чтобы медицинский ИИ в России развивался этично, ответственно и безопасно для помощи врачам и пациентам. «Сбер» активно создает и внедряет ИИ-решения для сферы здравоохранения и помощи людям — алгоритмы анализа медицинских изображений (МРТ, КТ), системы помощи врачам, ИИ-помощники, телемедицинские сервисы. Кодекс — это не статичный документ, его положения будут регулярно актуализироваться под новые вызовы».

В работе над документом приняли участие ведущие медицинские и научные учреждения, технологические компании и этические комитеты. Первыми инициативу поддержали крупнейшие медицинские и образовательные учреждения, научные центры и технологические компании. Среди них — Сбербанк, «Яндекс», Национальный НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, НМХЦ им. Н.И. Пирогова, Институт репродуктивной медицины им. В. И. Кулакова, НИУ ВШЭ, Медицинский университет МГИМО-МЕД, образовательная компания «Нетология», разработчик инновационных медицинских сервисов «Брейнфон» и др.

Инициатива получила поддержку среди профессионального сообщества. Ожидается, что к ней присоединятся и другие организации, работающие на стыке медицины и цифровых технологий.