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«МегаФон» улучшил мобильную связь в главном аэропорту Магадана

Пассажиры нового аэропорта Магадана могут пользоваться улучшенным мобильным интернетом на высокой скорости. К началу активного отпускного сезона инженеры «МегаФона» запустили в воздушной гавани дополнительную базовую станцию, которая поддерживает стандарты 2G и 4G. Это позволило увеличить зону уверенного покрытия и нарастить скорость в здании аэровокзала до 60 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Расширение телеком-инфраструктуры оператора обеспечило доступность мобильность связи на территории всего аэровокзального комплекса. Без ограничений абоненты могут выходить в Сеть в зале ожидания, при регистрации на рейс, во время посадки, а также в зоне выдачи багажа. Данные с базовой станции показывают, что именно при получении багажа пассажиры активнее всего пользуются мобильной связью — вызывают такси или сообщают близким о своем прилете.

Улучшенное качество голосовой связи и мобильного интернета также помогает работникам аэропорта в решении ежедневных рабочих задач. Теперь они могут созваниваться с коллегами из любой точки комплекса, а также отправлять сообщения или фото и видеофайлы.

В зону действия новой базовой станции «МегаФона» попадает и участок федеральной автотрассы «Колыма» в сторону поселка Палатка, а также часть поселка Сокол, который расположен рядом с аэропортом. Специалисты настроили телеком-оборудование так, чтобы автомобилисты и жители Сокола могли на высокой скорости загружать видео и фото, скачивать навигационные карты, музыку, фильмы и сериалы.

«В любом регионе главный аэропорт — это точка, где всегда много людей, а мобильная активность остается высокой в любое время года. Чтобы обеспечить нашим абонентам комфортный выход в Сеть, мы запустили дополнительную базовую станцию. Благодаря этому пребывание пассажиров в аэрпорту «Сокол» стало более комфортным. Путешественники могут воспользоваться необходимыми цифровыми сервисами — банковскими приложениями, агрегаторами такси, пообщаться с родными и близкими», - сказал директор «МегаФона» в Магаданской области Илья Челышев.

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