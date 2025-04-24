«Корус Консалтинг» помог «Август-Агро» повысить качество финансового планирования

ГК «Корус Консалтинг» автоматизировала бюджетирование «Август-Агро» на базе «1С:Управление холдингом». Проект охватил 12 организаций холдинга, работающих в таких сферах как растениеводство, животноводство, обработка и хранения зерна. В результате компания унифицировала процессы планирования для всех агрохозяйств, ускорила процедуры группового пересчета бюджетов и формирования сводной отчетности. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг»..

«Август-Агро» — проект российского производителя химических средств защиты растений «Август» по развитию собственных агрохозяйств. Компания специализируется на нескольких направлениях: растениеводство с использованием технологии No-till («нулевая» обработка почвы), молочное животноводство с роботизированными фермами и хранение продукции на элеваторных комплексах. Сегодня холдинг управляет 260 тыс. га сельскохозяйственных земель в России и 14,9 тыс. га в Казахстане, содержит 9 тыс. голов крупного рогатого скота, а также располагает мощными элеваторами и зерносушильными комплексами.

Ранее для процессов бюджетирования компания использовала Excel, что снижало скорость и качество планирования. Целью проекта стало внедрение автоматизированной системы, которая позволяет сокращать трудозатраты и унифицировать рабочие процессы. Учитывая, что «Август-Агро» уже использовал «1С:Управление холдингом» для закупок в работе казначейства, было принято решение развивать блок бюджетирования на базе этой системы. ИТ-партнером выступила ГК «Корус Консалтинг», у которой накоплена экспертиза по цифровизации предприятий АПК.

Проект начался с формирования бюджетной модели и настройки прототипов в ИТ-системе. Было важно запустить решение в сжатые сроки, чтобы сотрудники смогли провести бюджетную кампанию на 2025 г. уже в «1С:УХ». Команда совместила внедрение с опытной эксплуатацией: по мере проработки бюджетных моделей для каждого направления деятельности ИТ-специалисты вносили настройки в рабочую базу. Параллельно заказчик проверял их корректность, используя данные за 2024 г. В течение трех месяцев была реализована основная функциональность, после чего компания ввела данные на 2025 г. и подготовила сводные отчеты. Бюджет был сформирован и защищен в срок.

В рамках проекта были реализованы инструменты планирования прямых и косвенных расходов, формирования бюджета доходов и расходов (БДР) и бюджета движения денежных средств (БДДС). Команда реализовала более 125 форм в «1С:УХ», автоматизировала бюджеты растениеводческих и животноводческих предприятий, элеваторов, дилерского центра, а также формирование сводных БДР и БДДС. Специалисты интегрировали систему с «АдептИС:Агрокомлекс», «1С:Бухгалтерия», «1С:ЗУП», нормализовали нормативно-справочную информацию.

В результате агрохолдинг добился единообразия форм ввода данных для всех бизнес-направлений: теперь процедуру группового пересчета бюджетов можно выполнить за несколько часов. Кураторам статей затрат больше не требуется помощь экономистов для расшифровки данных бюджета — информация в системе стала доступнее и понятнее для менеджмента. Теперь срок формирования сводных отчетов сократился на 24 часа, процесс корректировки данных – на 8-16 часов.

После завершения проекта «Август-Агро» и «Корус Консалтинг» продолжают сотрудничество в рамках развития решения и технической поддержки. В дальнейшем агрохолдинг планирует запустить функции анализа фактических затрат и исполнения бюджета, а также развивать функциональность казначейства и закупок в «1С:УХ».

«Мы благодарны команде «Корус Консалтинг» за то, что сумела в сжатые сроки разобраться в специфике нашего бизнеса и внедрить блок бюджетирования. Структурированный проектный подход, сильные компетенции ИТ-специалистов и вовлеченность наших сотрудников помогли реализовать проект и провести бюджетную кампанию в срок», — сказал Гумер Закиров, исполнительный директор УК «Август-Агро».

«Автоматизация финансового планирования не только формализует процесс и укрепляет бюджетную дисциплину, но и в целом способствует повышению эффективности принятия решений. Единая методология для всех юридических лиц холдинга, прозрачное планирование и контроль исполнения — это базис финансовой устойчивости компании», — отметил Алексей Морозов, заместитель генерального директора по финансам УК «Август-Агро».

«В проекте мы ставили себе две ключевые задачи — реализация и верификация достаточно сложной бюджетной модели, которая учитывала бы особенности трех видов агробизнеса, а также поддержка бюджетного процесса «Август-Агро», чтобы компания смогла запланировать финансы на 2025 год в рамках опытной эксплуатации решения. Считаю, что мы с этими задачами справились, в том числе благодаря продуктивному взаимодействию с заказчиком», — сказал Павел Мартикайнен, куратор проектов ГК «Корус Консалтинг».