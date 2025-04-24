19 мая, в штаб-квартире Т-Банка в Москве состоится T-Observability Day — ежегодная конференция о наблюдаемости, операционной устойчивости и эффективности бизнеса в России
Топ-менеджеры крупного бизнеса и госкорпораций обсудят как в условиях 2025 года эффективно развиваться, какую роль в этом играют платформы наблюдаемости и аналитики операционных данных и что за горизонтом — какие технологические тренды ближайшего будущего важно отслеживать уже сегодня.
В сессия лидеров-визионеров примут участие:
•Вячеслав Цыганов, заместитель председателя правления, руководитель департамента информационных технологий, «Т-банк»
•Павел Воронин, генеральный директор, МТС Web Services; первый вице-президент по технологиям, МТС
•Сергей Дунаев, генеральный директор, «Северсталь-инфоком»; директор по информационным технологиям, «Северсталь менеджмент»
•Евгений Чаркин, заместитель генерального директора, РЖД
•Валерий Черепанов, заместитель директора по цифровизации, «Еврохим»
•Эльдар Шавалиев, генеральный директор, KAMAZ DIGITAL
Модератором выступит:
•Екатерина Кинякина, редактор отдела «Технологии и телекоммуникации», деловое издание «Ведомости»
В фокусе обсуждения:
•Увеличение операционной эффективности бизнеса за счет цифровых инноваций. Как перейти от мониторинга к сквозной наблюдаемости и предиктивному реагированию?
•Как обеспечить прозрачность инвестиций в ИT и не только, в том числе с помощью ИТ? Как верно рассчитать затраты с точностью до продукта, сервиса, команды? Сокращение операционных расходов благодаря интеллектуальному управлению данными.
•DevSecOps⁸. Симбиоз наблюдаемости и безопасности: производительность, позитивная трансформация пользовательского опыта и защита.
•Прогнозы на будущее: какие тренды стоит отслеживать? Нужно ли обсуждать переход к Observability 2.0 в текущих реалиях?
Регистрация на мероприятие уже открыта. CNews выступает информационным партнером T-Observability Day 2025.■ Рекламаerid:erid: 2W5zFJX2baQРекламодатель: ООО «ТЦР»ИНН/ОГРН: 7743180892/5167746308549Сайт: https://sage-observability.tech/