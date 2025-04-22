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«Рольф» запустил функцию размещения частных объявлений о продаже автомобилей через свой сайт

Группа компаний «Рольф» объявила о запуске нового функционала на цифровой платформе rolf.ru: теперь частные пользователи могут самостоятельно размещать объявления о продаже автомобилей. Информация синхронизируется между сайтом и мобильным приложением «Мой Рольф» и отображается сразу на обеих площадках. Об этом CNews сообщили представители «Рольф».

Добавление этой функции стало важным этапом в трансформации rolf.ru — из информационного сайта в цифровой сервис, объединяющий продукты компании в едином пользовательском пространстве.

«Мы выстраиваем экосистему полного цикла, в которой клиенту удобно на каждом этапе — от первичной экспертизы до повторной сделки. В нее уже входят такие направления, как «Рольф Автогарант», аренда, выездной сервис, тюнинг, детейлинг, собственная линия эвакуаторов и производство запчастей под брендом РОСПАРТ. Возможность продать автомобиль напрямую через rolf.ru — это еще один шаг к универсальности и технологической зрелости платформы», — отметил Ринат Утешев, директор по маркетингу ГК «Рольф».

Сервис размещения объявлений стал частью обновленного личного кабинета. Платформа rolf.ru и мобильное приложение «Мой Рольф» теперь функционируют как единая система с общим аккаунтом. Пользователям доступна синхронизация данных, функция «Мой Гараж», а также весь спектр сервисных продуктов компании в одном интерфейсе — без необходимости переключаться между каналами.

Развитие платформы реализуется в рамках стратегии цифровой трансформации ГК «Рольф». Компания строит экосистему, способную обеспечить полный цикл взаимодействия клиента с транспортным средством — от покупки и обслуживания до перепродажи — в рамках единой цифровой среды.

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