Пять микросхем «Микрона» первого уровня включены в реестр российской продукции

Пять интегральных микросхем первого уровня производства «Микрона», производителя российской микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT), резидента ОЭЗ «Технополис Москва», внесены в реестр российской промышленной продукции и в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Микросхемы произведены «Микроном», корпусированы на собственной линии сборки и полностью соответствуют требованиям по локальному производству.

Всего в настоящее время в реестре российской промышленной продукции в соответствии с ПП РФ №719 представлены 40 изделий «Микрона».

В числе пяти интегральных микросхем первого уровня промышленного применения в реестре: понижающие регуляторы напряжения (К5361ЕК2Т), стабилизаторы (К5361ЕР1Т, К5361ЕН4БТ, К5361ЕР2Т), трансиверы (К5361ВВ2Т), которые используются в автопроме, системах связи и навигации, высокоскоростных интерфейсах, промышленном оборудовании.